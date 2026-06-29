Il mercato immobiliare della provincia di Foggia continua a mostrare un andamento a due velocità, nel quale convivono territori capaci di mantenere quotazioni elevate e altri dove acquistare casa resta decisamente più conveniente rispetto alla media regionale e nazionale. La fotografia più aggiornata restituisce un comparto che, dopo il rallentamento degli ultimi anni, sta ritrovando una certa stabilità, sostenuto dalla ripresa dei mutui e da una domanda che torna gradualmente a crescere.

Secondo i dati di Idealista, a maggio 2026 il prezzo medio delle abitazioni in vendita nella provincia di Foggia è pari a 995 euro al metro quadrato, con una lieve crescita rispetto al trimestre precedente ma ancora in calo del 2,6% su base annua. Un dato che conferma come la Capitanata rimanga tra i mercati immobiliari più accessibili del Mezzogiorno, pur presentando profonde differenze tra i vari comuni.

La realtà più dinamica continua a essere Manfredonia, che con una quotazione media di 1.511 euro al metro quadrato si conferma il comune più caro della provincia. Il valore è superiore di quasi il 50% rispetto al capoluogo e riflette il peso della componente turistica, la vicinanza al mare, la domanda di seconde case e la limitata disponibilità di immobili nelle aree più richieste del lungomare e del centro cittadino. Nonostante una lieve flessione rispetto allo scorso anno, il mercato sipontino continua a distinguersi come il più solido della Capitanata.

Alle spalle di Manfredonia si colloca Cerignola, con una media di 1.108 euro al metro quadrato, una quotazione che supera persino quella del capoluogo. Il mercato cerignolano appare tra i più stabili dell’intera provincia: le oscillazioni dei prezzi risultano contenute e la domanda continua a sostenere le compravendite, soprattutto per le abitazioni di fascia media.

Foggia registra invece un prezzo medio di circa 1.040 euro al metro quadrato, ma dietro questo dato si nasconde una città profondamente divisa. I quartieri più richiesti, come Macchia Gialla, Tribunale, Provincia Nuova, Ospedale e Città del Cinema, raggiungono quotazioni che superano i 1.500 euro al metro quadrato, mentre nelle aree periferiche e a Borgo Mezzanone si scende sotto gli 800 euro, confermando un mercato sempre più selettivo in cui posizione, servizi, efficienza energetica e qualità dell’immobile incidono in maniera determinante sul valore finale.

Più contenute le quotazioni di Lucera, che si attestano intorno ai 782 euro al metro quadrato, e soprattutto di San Severo, dove il prezzo medio è pari a 710 euro al metro quadrato, i valori più bassi tra i principali centri della provincia. Se da un lato questi dati testimoniano una domanda meno vivace rispetto alle città costiere e al capoluogo, dall’altro rappresentano un’opportunità per chi intende acquistare la prima casa o investire in immobili da ristrutturare con costi iniziali decisamente inferiori rispetto ad altre aree della Puglia.

Il quadro provinciale si inserisce in una fase di graduale ripresa del mercato immobiliare italiano. Il Rapporto Immobiliare dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate evidenzia infatti come il 2024 abbia segnato il ritorno alla crescita delle compravendite, favorito soprattutto dalla progressiva riduzione dei tassi di interesse e dal rinnovato accesso al credito. In Puglia l’Indice di Intensità del Mercato Immobiliare (IMI) ha raggiunto l’1,88%, il valore più elevato tra le regioni del Mezzogiorno, mentre gli acquisti finanziati con mutuo sono aumentati del 6,4% e il tasso medio applicato ai finanziamenti è sceso al 3,77%, rendendo nuovamente più accessibile l’acquisto di un’abitazione.

Le statistiche regionali pubblicate nel 2026 mostrano inoltre che la provincia di Foggia è tra quelle che hanno continuato a crescere anche nel 2025, registrando un incremento delle compravendite dell’1,7%, in controtendenza rispetto ad altre realtà pugliesi che hanno invece evidenziato un rallentamento. Un risultato che conferma una domanda ancora presente, alimentata soprattutto dalle famiglie alla ricerca della prima casa e dagli investitori interessati agli immobili di fascia media.

Anche il mercato delle locazioni continua a rappresentare un elemento di forza. A Foggia i canoni medi hanno registrato un sensibile aumento nell’ultimo anno, mentre a Manfredonia la domanda di affitti, sostenuta anche dal turismo estivo, mantiene elevati i valori soprattutto nelle zone più vicine al mare. Parallelamente cresce l’interesse verso gli immobili di nuova costruzione o già riqualificati dal punto di vista energetico: le abitazioni in classe A e B risultano sempre più richieste, mentre gli edifici con basse prestazioni energetiche incontrano maggiori difficoltà sul mercato e richiedono spesso consistenti ribassi di prezzo per trovare un acquirente.

Le prospettive per il resto del 2026 restano improntate a un cauto ottimismo. La graduale riduzione del costo del denaro, il ritorno dei mutui e una maggiore fiducia delle famiglie potrebbero continuare a sostenere il numero delle compravendite. Tuttavia gli operatori invitano alla prudenza: l’andamento dell’economia nazionale, il costo delle ristrutturazioni e il potere d’acquisto delle famiglie continueranno a influenzare il mercato. In Capitanata, però, una certezza sembra ormai consolidata: Manfredonia rimane il punto di riferimento per i valori immobiliari, Cerignola conferma la propria solidità, Foggia mantiene un mercato vivace ma fortemente differenziato tra quartieri, mentre Lucera e San Severo continuano a rappresentare le opportunità più interessanti per chi cerca immobili a prezzi contenuti.

A cura di Giovanna Tambo.