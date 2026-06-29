Economia // Focus e Inchieste //

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FOGGIA – Il mercato immobiliare della provincia di Foggia viaggia a due velocità: da un lato i centri costieri e le aree a maggiore attrattività turistica, dall’altro i comuni dell’entroterra dove i prezzi restano più contenuti. La fotografia aggiornata a maggio 2026 mostra una provincia con valori medi inferiori rispetto ai picchi del passato, ma con differenze molto marcate tra Manfredonia, Foggia, Cerignola, Lucera e San Severo.

Secondo i dati idealista, il prezzo medio delle abitazioni in vendita nella provincia di Foggia è pari a 995 euro al metro quadro, con una lieve crescita mensile dello 0,1%, un aumento trimestrale dell’1,3%, ma una flessione annua del 2,6% rispetto a maggio 2025.

Il dato più rilevante riguarda Manfredonia, che si conferma il mercato più caro tra i principali comuni della provincia: 1.511 euro al metro quadro. Il valore resta nettamente superiore a quello del capoluogo Foggia, fermo a 1.040 euro al metro quadro, e quasi doppio rispetto a San Severo, dove il prezzo medio si attesta a 710 euro al metro quadro.

La classifica dei principali comuni

Tra i centri analizzati, Manfredonia guida il mercato con 1.511 €/mq, pur registrando una lieve flessione: -0,3% su base mensile, -1,1% sul trimestre e -2,2% rispetto all’anno precedente. Il dato conferma il peso della componente costiera, turistica e residenziale di pregio, soprattutto nelle zone più richieste e vicine al mare.

Segue Cerignola, con 1.108 €/mq. Il mercato cerignolano appare più stabile rispetto ad altri comuni: -0,7% su base mensile, +1,8% sul trimestre e appena -0,4% su base annua. È uno dei dati più solidi della provincia, segno di una domanda ancora presente e di un mercato meno esposto a oscillazioni forti.

Foggia città si colloca a 1.040 €/mq, con una variazione annua negativa del 2,2%. Nel capoluogo, però, le differenze interne sono ampie: secondo Immobiliare.it, le zone più costose sono Macchia Gialla-Tribunale, con valori fino a 1.610 €/mq, e Provincia Nuova-Ospedale-Città del Cinema-Via Napoli, a circa 1.477 €/mq. Più bassi i valori del Centro, intorno a 968 €/mq, e di Borgo Mezzanone-Incoronata, dove si scende a circa 773 €/mq.

Più accessibili risultano Lucera e San Severo. Lucera si ferma a 782 €/mq, con una flessione annua del 5%, mentre San Severo registra 710 €/mq, con un calo del 4,9% rispetto a maggio 2025. Sono i due mercati più convenienti tra quelli considerati, ma anche quelli che mostrano una maggiore debolezza sul piano dei prezzi.

Foggia, il capoluogo tra domanda urbana e quartieri a più velocità

Nel capoluogo, il mercato resta condizionato dalla qualità delle zone, dalla presenza di servizi, uffici, università, ospedali e collegamenti. Le aree più richieste continuano a essere quelle semicentrali e direzionali, mentre il centro storico e alcune zone periferiche faticano di più.

Gli affitti, invece, mostrano una dinamica diversa: Immobiliare.it segnala per Foggia canoni medi compresi tra 5,48 e 8,31 euro al metro quadro al mese, con una crescita annua dell’8,64%. Il dato conferma una tendenza nazionale: anche dove i prezzi di vendita rallentano, il mercato delle locazioni resta sostenuto, spinto da domanda abitativa, studenti, lavoratori e famiglie che rinviano l’acquisto.

Manfredonia, il fattore mare pesa sui prezzi

Manfredonia resta il caso più evidente della provincia. Il valore medio indicato da idealista, 1.511 €/mq, conferma un mercato più caro rispetto al resto del territorio. Immobiliare.it rileva nel comune valori molto ampi, da 252 a 1.990 €/mq, segno di una forte differenza tra immobili periferici, case datate, soluzioni turistiche e abitazioni in zone di maggiore pregio.

Anche gli affitti risultano più dinamici: le quotazioni indicate da Immobiliare.it vanno da 4,22 a 13,45 €/mq al mese, con una crescita annua superiore al 10%. Il turismo, la vicinanza al mare e la domanda stagionale continuano a incidere sul mercato locale.

Cerignola più stabile, Lucera e San Severo più convenienti

Cerignola si distingue per una sostanziale tenuta. Con 1.108 €/mq, è il secondo comune più caro tra quelli analizzati dopo Manfredonia, superando anche Foggia. La flessione annua è minima, pari allo 0,4%, mentre il trimestre resta positivo.

Lucera e San Severo, invece, rappresentano il segmento più accessibile. A Lucera il prezzo medio è di 782 €/mq, mentre a San Severo scende a 710 €/mq. Qui il mercato appare più debole, ma proprio i valori contenuti possono attirare famiglie, giovani coppie e investitori alla ricerca di immobili a prezzo più basso.

Il quadro generale

La provincia di Foggia non è un mercato omogeneo. Il mare premia Manfredonia, la dimensione urbana sostiene Foggia, Cerignola conserva una buona stabilità, mentre Lucera e San Severo restano piazze più economiche ma in calo.

Il dato provinciale, 995 €/mq, racconta un territorio ancora lontano dai massimi storici: idealista segnala che la provincia aveva raggiunto un picco di 1.528 €/mq nel febbraio 2012, valore oggi inferiore di circa il 35%. Questo significa che, nonostante alcune aree resistano meglio, il mercato immobiliare foggiano resta complessivamente più conveniente rispetto al passato.

Idealista Data – Report ufficiali sui prezzi delle abitazioni

È la fonte da cui ho ricavato i prezzi medi dei comuni della provincia di Foggia (maggio 2026).

Provincia di Foggia

Prezzo medio: 995 €/mq

+0,1% mensile

+1,3% trimestrale

-2,6% annuo

Comuni principali

Manfredonia: 1.511 €/mq

Cerignola: 1.108 €/mq

Foggia: 1.040 €/mq

Monte Sant’Angelo: 1.043 €/mq

Lesina: 936 €/mq

Lucera: 782 €/mq

San Severo: 710 €/mq

Orta Nova: 827 €/mq

Torremaggiore: 754 €/mq

Report: https://www.idealista.it/sala-stampa/report-prezzo-immobile/vendita/puglia/foggia-provincia/

Immobiliare.it – Osservatorio Mercato Immobiliare

Foggia

Prezzo medio vendita: 1.097 €/mq – variazione annua -2,23%

Affitto medio:

7,29 €/mq/mese

+8,64% in un anno.

Zone più care:

Macchia Gialla – Tribunale 1.610 €/mq

Provincia Nuova – Ospedale 1.477 €/mq

Piazza Aldo Moro 1.191 €/mq



Zone meno care:

Borgo Mezzanone 773 €/mq

Centro 968 €/mq



Fonte: https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/puglia/foggia/

Manfredonia

Secondo Immobiliare.it: valori compresi tra 252 €/mq e 1.990 €/mq

Affitti: tra 4,22 €/mq e 13,45 €/mq

Fonte: https://www.immobiliare.it/mercato-immobiliare/puglia/manfredonia/

Agenzia delle Entrate – OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare)

Portale: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/fabbricatiterreni/omi/banche-dati/quotazioni-immobiliari

Ricerca diretta: https://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm

Mercato-Immobiliare.info

Valori medi rilevati:

Manfredonia 1.550 €/mq

Foggia 1.100 €/mq

Cerignola 1.150 €/mq

Lucera 800 €/mq

San Severo 800 €/mq

Fonte: https://www.mercato-immobiliare.info/puglia/foggia.html