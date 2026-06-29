Nasce il "Canta Gargano" - Music Festival 2026

Il Gargano si prepara ad accendere i riflettori sul talento e sulle promesse del territorio. Prende ufficialmente il via il Festival Nuove Voci – Canta Gargano, il nuovo concorso musicale itinerante che animerà l’estate 2026 attraversando tre tra le più splendide località del promontorio pugliese: Ischitella, Peschici e Rodi Garganico.

La manifestazione nasce con una missione chiara e ambiziosa, perfettamente riassunta dal suo slogan ufficiale: “Stiamo cercando la stella garganica”. È un invito rivolto a tutti i giovani artisti emergenti che sognano di trasformare la propria passione in una reale opportunità, esibendosi davanti a un vasto pubblico e a una giuria di esperti del settore.

Un trampolino di lancio per il futuro

Il Festival Nuove Voci non è solo una vetrina, ma un vero e proprio percorso di crescita professionale. Il vincitore assoluto di questa prima edizione si aggiudicherà, infatti, la produzione di un singolo musicale appositamente per promuovere il talento e favorire l’inserimento nel panorama discografico.

I Conduttori e il Calendario delle tappe?

A fare da padroni di casa e a guidare il pubblico in questo emozionante viaggio musicale saranno Luigi Grippa e Marysol Cipriani, a cui è affidata la conduzione di tutti e tre gli eventi in programma. La loro energia e professionalità accompagneranno i giovani talenti e gli spettatori per l’intera durata del concorso.

Il festival si articolerà in tre appuntamenti imperdibili, trasformando il Gargano in un grande palcoscenico a cielo aperto. Ecco le tappe ufficiali:

31 luglio 2026 – Semifinale a Ischitella

30 agosto 2026 – Semifinale a Peschici

12 settembre 2026 – Finalissima a Rodi Garganico

Il momento culminante sarà la serata del 12 settembre: un grande evento di spettacolo e musica ospitato nella suggestiva ed esclusiva cornice del Porto Turistico di Rodi Garganico, dove verrà proclamata la nuova voce del Gargano.

Musica, Emozioni e Promozione del Territorio

Con il Festival Nuove Voci – Canta Gargano prende forma un progetto destinato a lasciare il segno. L’iniziativa coniuga in modo armonico la valorizzazione dei giovani artisti, la passione per l’arte e l’intento di promuovere la bellezza del territorio, celebrando la creatività di una terra ricca di cultura e tradizioni.

L’estate 2026 sarà scandita dalle note, dai sogni e dall’entusiasmo di chi ha il coraggio di mettersi in gioco. I riflettori sono pronti ad accendersi: da Ischitella a Peschici, fino a Rodi Garganico, il Gargano è pronto a scoprire la sua nuova stella.