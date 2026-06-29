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PORTO PESCHICI Porto di Peschici, al via i lavori urgenti per la sicurezza della navigazione

Scattano lavori urgenti nel porto di Peschici per garantire la piena sicurezza della navigazione nello specchio acqueo dello scalo

Porto di Peschici, al via i lavori urgenti per la sicurezza della navigazione

Porto di Peschici - Fonte Immagine: retegargano.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Gargano // Manfredonia //

Scattano lavori urgenti nel porto di Peschici per garantire la piena sicurezza della navigazione nello specchio acqueo dello scalo. L’intervento è stato disposto con una ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Vieste, guidato dal Comandante T.V. Domenico Rega, con effetti a partire dal 29 giugno e fino al 10 luglio 2026.

Le operazioni si sono rese necessarie a seguito di una determina del Settore Tecnico del Comune di Peschici che ha affidato all’Impresa Costruzioni D’Apolito i lavori di livellamento del fondale marino e movimentazione dei sedimenti all’imboccatura del porto, con l’obiettivo di ripristinare le corrette batimetriche e garantire la sicurezza delle imbarcazioni.

I lavori saranno eseguiti esclusivamente in orario diurno e in condizioni meteo-marine favorevoli, tramite l’utilizzo della draga “Riccione II”, iscritta nei registri di Rodi Garganico. Per tutta la durata del cantiere, l’area interessata dagli scavi e quella di deposito dei materiali sarà interdetta alla navigazione, alla sosta e a qualsiasi attività di pubblico uso del mare.

L’ordinanza prevede inoltre una serie di prescrizioni per la sicurezza della navigazione. Tutte le unità in transito dovranno procedere con massima cautela e velocità ridotta, mantenendo distanza di sicurezza dalla draga in attività e attenendosi ai segnali ottici e acustici. In caso di necessità, i comandanti dovranno contattare via radio VHF l’unità operativa o la Sala Operativa di Vieste.

Particolare attenzione dovrà essere prestata anche al possibile rinvenimento di ordigni bellici, con obbligo di immediata sospensione delle operazioni in caso di anomalie.

Il sistema dei controlli sarà rigoroso: per le violazioni a bordo di unità da diporto sono previste le sanzioni del Codice della Nautica da Diporto, mentre negli altri casi si applicano le norme del Codice della Navigazione, con conseguenze amministrative e possibili profili penali in caso di inosservanza delle disposizioni sulla sicurezza.

Lo riporta fuoriporta.info.

1 commenti su "Porto di Peschici, al via i lavori urgenti per la sicurezza della navigazione"

  1. Tanti termini addolciti per celare l’ennesimo dragaggio di un porto sbagliato destinato ad insabbirsi.

    Dragaggio altro che livellamento…se vi beccano

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