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Home // Politica // Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l’incidente: positivo all’alcol test

EMANUELE POZZOLO Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l’incidente: positivo all’alcol test

Patente sospesa per un anno a Emanuele Pozzolo dopo l'incidente stradale avvenuto all'inizio di giugno sulla superstrada Biella-Cossato

Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l'incidente: positivo all'alcol test

Pozzolo, patente sospesa per un anno dopo l'incidente: positivo all'alcol test - Fonte Immagine: leggo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Politica // Politica Nazionale //

Patente sospesa per un anno a Emanuele Pozzolo dopo l’incidente stradale avvenuto all’inizio di giugno sulla superstrada Biella-Cossato, quando il parlamentare era uscito autonomamente di strada con il proprio suv senza riportare conseguenze fisiche.

Il provvedimento è stato disposto dalla Prefettura di Biella, che ha deciso di applicare una sospensione di dodici mesi, raddoppiando il periodo minimo di sei mesi previsto dalla normativa.

La decisione è arrivata dopo che il deputato è risultato positivo all’alcol test, con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. La notizia, anticipata dall’edizione locale de La Stampa, è stata confermata all’Ansa da fonti qualificate.

Oltre alla sospensione della patente, Pozzolo dovrà sottoporsi anche alla visita della commissione medica competente per gli accertamenti previsti dalla legge.

In merito all’accaduto, il parlamentare aveva dichiarato di essersi messo alla guida dopo un pranzo e aveva attribuito l’uscita di strada alle avverse condizioni meteorologiche, spiegando che un nubifragio avrebbe causato la perdita di controllo del veicolo.

Lo riporta leggo.it.

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