MATTINATA – Ancora una segnalazione di comportamenti pericolosi lungo la SS89 Garganica, nel tratto in galleria tra Mattinata e Vieste. Una fotografia, scattata ieri da un automobilista, mostra un motociclista che procede superando la fila di veicoli all’interno della galleria, una manovra che ha suscitato preoccupazione tra gli utenti della strada.
L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza lungo una delle arterie più trafficate del Gargano, soprattutto durante il periodo estivo, quando il flusso di auto e moto aumenta sensibilmente.
La circolazione nelle gallerie richiede particolare prudenza: spazi ridotti, visibilità limitata e divieto di sorpasso rendono qualsiasi manovra azzardata potenzialmente pericolosa, con il rischio di provocare gravi incidenti.
Non è la prima volta che automobilisti segnalano episodi di guida imprudente sulla SS89. In molti chiedono maggiori controlli da parte delle forze dell’ordine e un rafforzamento delle attività di prevenzione, affinché comportamenti irresponsabili non mettano a rischio la sicurezza di chi percorre quotidianamente questa importante strada.
A cura di Michele Solatia.
1 commenti su "“Questi sorpassano come pazzi! Prima o poi scapperà il morto”. SS89 Garganica, sorpassi in galleria, protesta"
Fermo restando che la responsabilità è di automobilisti e motociclisti incivili e privi di senso civico, i controlli non possono restare episodi isolati.
Il precedente fine settimana, nel pomeriggio, lungo il tratto Mattinata-Manfredonia, in direzione Manfredonia, erano presenti due distinti posti di blocco dei Carabinieri.
Un segnale positivo, ma la settimana successiva il nulla.
Su tratti critici come questo servono pattugliamenti costanti e mirati, soprattutto negli orari e nei giorni più a rischio.
Le pattuglie dovrebbero percorrere la strada e “sensibilizzare” concretamente chi guida in modo pericoloso.
La sicurezza stradale deve essere una vera urgenza operativa.
Finché il merito verrà riconosciuto alle attività più visibili e celebrative, il presidio quotidiano delle aree critiche resterà sempre secondario.