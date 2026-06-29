Edizione n° 6112

BALLON D'ESSAI

SALVINI VANNACCI // Salvini rilancia la leadership della Lega e chiude a Vannacci: «Non ci frega più»
29 Giugno 2026 - ore  08:59

CALEMBOUR

CIPRO FRATELLI // Due fratellini trovati morti in un’auto a Cipro: «La loro pelle presentava segni di ustione»
29 Giugno 2026 - ore  09:03

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Economia // Rinnovare la cucina conviene: fino a 3.000 euro di incentivo nei Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo

LUBE STORE Rinnovare la cucina conviene: fino a 3.000 euro di incentivo nei Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo

L'iniziativa punta a coniugare convenienza e qualità. Ogni progetto viene sviluppato insieme agli arredatori dello store, che accompagnano il cliente in tutte le fasi

Rinnovare la cucina conviene: fino a 3.000 euro di incentivo nei Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo

Rinnovare la cucina conviene: fino a 3.000 euro di incentivo nei Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Economia // Focus //

MANFREDONIA – Cambiare cucina oggi può trasformarsi in un investimento ancora più conveniente. Per i mesi di luglio e agosto, i Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo, gestiti da Interni Arredamenti Gargano, lanciano una speciale iniziativa dedicata a chi desidera rinnovare uno degli ambienti più importanti della casa.

La promozione prevede la rottamazione della vecchia cucina con un incentivo fino a 3.000 euro sull’acquisto di una nuova cucina LUBE, offrendo ai clienti l’opportunità di sostituire l’arredamento con una soluzione moderna, personalizzata e progettata per durare nel tempo.

L’iniziativa punta a coniugare convenienza e qualità. Ogni progetto viene sviluppato insieme agli arredatori dello store, che accompagnano il cliente in tutte le fasi: dalla progettazione degli spazi alla scelta dei materiali, delle finiture e degli elettrodomestici, fino alla definizione della soluzione più adatta alle esigenze della famiglia.

Per garantire un servizio su misura, è consigliata la prenotazione di un appuntamento, così da dedicare tutto il tempo necessario alla progettazione della nuova cucina e valutare le migliori soluzioni disponibili.

La promozione sarà valida esclusivamente nei mesi di luglio e agosto presso i punti vendita Lube di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Un’occasione per valorizzare la propria vecchia cucina trasformandola in un vantaggio concreto per arredare la casa con uno dei marchi più apprezzati del settore.

Contatti

  • Lube Store Manfredonia – Tel./WhatsApp 0884 66 33 59
  • Lube Store San Giovanni Rotondo – Tel. 0882 20 31 99

fotogallery

messaggio promozionale

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO