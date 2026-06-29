Rinnovare la cucina conviene: fino a 3.000 euro di incentivo nei Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo

MANFREDONIA – Cambiare cucina oggi può trasformarsi in un investimento ancora più conveniente. Per i mesi di luglio e agosto, i Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo, gestiti da Interni Arredamenti Gargano, lanciano una speciale iniziativa dedicata a chi desidera rinnovare uno degli ambienti più importanti della casa.

La promozione prevede la rottamazione della vecchia cucina con un incentivo fino a 3.000 euro sull’acquisto di una nuova cucina LUBE, offrendo ai clienti l’opportunità di sostituire l’arredamento con una soluzione moderna, personalizzata e progettata per durare nel tempo.

L’iniziativa punta a coniugare convenienza e qualità. Ogni progetto viene sviluppato insieme agli arredatori dello store, che accompagnano il cliente in tutte le fasi: dalla progettazione degli spazi alla scelta dei materiali, delle finiture e degli elettrodomestici, fino alla definizione della soluzione più adatta alle esigenze della famiglia.

Per garantire un servizio su misura, è consigliata la prenotazione di un appuntamento, così da dedicare tutto il tempo necessario alla progettazione della nuova cucina e valutare le migliori soluzioni disponibili.

La promozione sarà valida esclusivamente nei mesi di luglio e agosto presso i punti vendita Lube di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Un’occasione per valorizzare la propria vecchia cucina trasformandola in un vantaggio concreto per arredare la casa con uno dei marchi più apprezzati del settore.

Contatti

Lube Store Manfredonia – Tel./WhatsApp 0884 66 33 59

– Tel./WhatsApp Lube Store San Giovanni Rotondo – Tel. 0882 20 31 99

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