Rinnovare la cucina conviene: fino a 3.000 euro di incentivo nei Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo

MANFREDONIA – Cambiare cucina oggi può trasformarsi in un investimento ancora più conveniente. Per i mesi di luglio e agosto, i Lube Store di Manfredonia e San Giovanni Rotondo, gestiti da Interni Arredamenti Gargano, lanciano una speciale iniziativa dedicata a chi desidera rinnovare uno degli ambienti più importanti della casa.
La promozione prevede la rottamazione della vecchia cucina con un incentivo fino a 3.000 euro sull’acquisto di una nuova cucina LUBE, offrendo ai clienti l’opportunità di sostituire l’arredamento con una soluzione moderna, personalizzata e progettata per durare nel tempo.
L’iniziativa punta a coniugare convenienza e qualità. Ogni progetto viene sviluppato insieme agli arredatori dello store, che accompagnano il cliente in tutte le fasi: dalla progettazione degli spazi alla scelta dei materiali, delle finiture e degli elettrodomestici, fino alla definizione della soluzione più adatta alle esigenze della famiglia.
Per garantire un servizio su misura, è consigliata la prenotazione di un appuntamento, così da dedicare tutto il tempo necessario alla progettazione della nuova cucina e valutare le migliori soluzioni disponibili.
La promozione sarà valida esclusivamente nei mesi di luglio e agosto presso i punti vendita Lube di Manfredonia e San Giovanni Rotondo. Un’occasione per valorizzare la propria vecchia cucina trasformandola in un vantaggio concreto per arredare la casa con uno dei marchi più apprezzati del settore.
Contatti
- Lube Store Manfredonia – Tel./WhatsApp 0884 66 33 59
- Lube Store San Giovanni Rotondo – Tel. 0882 20 31 99
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