SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Un gioco pensato per consentire anche ai bambini con disabilità di vivere il parco come tutti gli altri è oggi inutilizzabile. La denuncia arriva da Rossella Campolongo, mamma della piccola Francesca, che punta i riflettori sulle condizioni del parco giochi cittadino e rilancia il tema dell’accessibilità degli spazi pubblici. Il parco giochi si trova nella Villa Comunale “Giuseppe Di Vittorio”, un’area centrale compresa tra via Giovanni XXIII e via XXIV Maggio.

Secondo quanto segnalato, l’unica attrezzatura inclusiva presente nell’area sarebbe stata danneggiata e, allo stato attuale, risulterebbe inagibile. Una situazione che, se confermata, priva molti bambini dell’unica possibilità di partecipare al gioco insieme ai coetanei.

«È l’unico gioco dedicato ai bambini con disabilità e oggi non può essere utilizzato», racconta Campolongo, chiedendo un intervento rapido dell’Amministrazione comunale per il ripristino della struttura.

La segnalazione non riguarda soltanto il parco giochi. L’attenzione si sposta anche sull’arredo urbano e, in particolare, sulla necessità di installare panchine inclusive, progettate con uno spazio centrale che consenta a una persona in carrozzina di sostare insieme agli altri senza essere costretta a rimanere ai margini del gruppo.

«Nei luoghi pubblici chi è in carrozzina è spesso costretto a fermarsi all’estremità della panchina o a restarne escluso. Esistono invece soluzioni che permettono una vera inclusione», sottolinea la cittadina, indicando modelli già adottati in numerosi comuni italiani. L’appello è rivolto all’Amministrazione comunale affinché vengano ripristinati il gioco inclusivo e valutata l’installazione di arredi urbani accessibili, trasformando il parco in uno spazio realmente aperto a tutti.