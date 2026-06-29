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SAN GIOVANNI ROTONDO San Giovanni Rotondo, riapre il trail “Cip e Ciop”: nuova sfida per gli appassionati di mountain bike

Nella zona Clarisse è stato infatti recuperato e reso nuovamente fruibile il trail “Cip e Ciop”, un tracciato pensato per mettere alla prova abilità, controllo e tecnica di guida

San Giovanni Rotondo, riapre il trail “Cip e Ciop”: nuova sfida per gli appassionati di mountain bike

San Giovanni Rotondo, riapre il trail “Cip e Ciop”: nuova sfida per gli appassionati di mountain bike - Fonte Immagine: sangiovannirotondofree.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Eventi // Manfredonia //

Gli amanti della mountain bike possono contare su un nuovo percorso tecnico nel territorio di San Giovanni Rotondo. Nella zona Clarisse è stato infatti recuperato e reso nuovamente fruibile il trail “Cip e Ciop”, un tracciato pensato per mettere alla prova abilità, controllo e tecnica di guida.

Il percorso offre curve strette, pendenze impegnative, salti e tratti dal flow continuo, elementi che lo rendono particolarmente adatto ai rider in cerca di adrenalina e divertimento immersi nello scenario naturale del Gargano. Un trail progettato da appassionati per gli appassionati, capace di coniugare spettacolarità e sfida.

Determinante il lavoro svolto da Giuseppe, Maurizio e Paky, ideatori e realizzatori del progetto, che hanno riportato in vita il sentiero trasformandolo in un nuovo punto di riferimento per la comunità locale della MTB.

L’inaugurazione del trail è stata vissuta all’insegna della passione per le due ruote, con discese spettacolari, entusiasmo e spirito di condivisione tra i partecipanti. Al termine della giornata non è mancato un momento conviviale, con la birra offerta dal Presidente dei Wild, particolarmente apprezzata dopo le fatiche affrontate lungo il percorso.

Un ringraziamento è stato rivolto a tutti coloro che hanno preso parte all’evento inaugurale, contribuendo con il proprio entusiasmo a rendere speciale questa prima giornata sul nuovo tracciato.

Il trail “Cip e Ciop” è ora pronto ad accogliere biker provenienti da tutto il territorio, proponendo un’esperienza tecnica e coinvolgente che valorizza il patrimonio naturalistico del Gargano e promette di diventare teatro di tante nuove avventure sui pedali.

Lo riporta sangiovannirotondofree.it.

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