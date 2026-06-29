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SAN MARCO IN LAMIS San Marco in Lamis. Il Comune assume: 3 bandi per 4 posti a tempo indeterminato, ecco come candidarsi

Il Comune di San Marco in Lamis ha indetto tre nuovi bandi di concorso pubblico mirati all’assunzione di 4 nuove figure professionali da inserire nel proprio organico. Per tutti i posti messi a bando è previsto un contratto a tempo pieno e indeterminato

San Marco in Lamis. Il Comune assume: 3 bandi per 4 posti a tempo indeterminato, ecco come candidarsi

San Marco in Lamis. Il Comune assume: 3 bandi per 4 posti a tempo indeterminato, ecco come candidarsi - Fonte Immagine: sanmarcoinlamis.eu

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Cronaca // Manfredonia //

Le candidature resteranno aperte fino al 10 Luglio 2026 e andranno presentate esclusivamente in via telematica.

Di seguito il dettaglio dei tre profili ricercati e i collegamenti diretti per inoltrare la propria domanda:

1. Funzionario Giuridico-Amministrativo (1 posto) La prima figura, inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, sarà chiamata a svolgere mansioni di alto profilo in ambito giuridico e amministrativo. Clicca qui per il bando completo e per candidarti su inPA

2. Istruttore Tecnico (2 posti) Ben due posizioni aperte nell’Area degli Istruttori per profili tecnici. Una figura indispensabile per supportare la progettazione, la cantieristica e la gestione tecnica del territorio di San Marco. Si precisa che per questo bando è prevista una riserva a favore dei volontari delle Forze Armate (FF.AA.). Clicca qui per il bando completo e per candidarti su inPA

3. Istruttore di Polizia Locale (1 posto) Un posto (Area Istruttori) è destinato a potenziare l’organico della Polizia Locale cittadina, con compiti di tutela dell’ordine pubblico, controllo della viabilità e sicurezza. Anche per questo concorso opera la riserva a favore dei volontari delle Forze Armate (FF.AA.). Clicca qui per il bando completo e per candidarti su inPA

Come partecipare? Tutti i concorsi prevedono una selezione per esami. Chiunque fosse interessato e in possesso dei requisiti specifici (consultabili all’interno dei singoli bandi) può inviare la propria domanda accedendo tramite credenziali digitali (SPID/CIE) al portale nazionale per il reclutamento “inPA”, utilizzando i link di rimando segnalati.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.

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