Le candidature resteranno aperte fino al 10 Luglio 2026 e andranno presentate esclusivamente in via telematica.

Di seguito il dettaglio dei tre profili ricercati e i collegamenti diretti per inoltrare la propria domanda:

1. Funzionario Giuridico-Amministrativo (1 posto) La prima figura, inquadrata nell’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione, sarà chiamata a svolgere mansioni di alto profilo in ambito giuridico e amministrativo. Clicca qui per il bando completo e per candidarti su inPA

2. Istruttore Tecnico (2 posti) Ben due posizioni aperte nell’Area degli Istruttori per profili tecnici. Una figura indispensabile per supportare la progettazione, la cantieristica e la gestione tecnica del territorio di San Marco. Si precisa che per questo bando è prevista una riserva a favore dei volontari delle Forze Armate (FF.AA.). Clicca qui per il bando completo e per candidarti su inPA

3. Istruttore di Polizia Locale (1 posto) Un posto (Area Istruttori) è destinato a potenziare l’organico della Polizia Locale cittadina, con compiti di tutela dell’ordine pubblico, controllo della viabilità e sicurezza. Anche per questo concorso opera la riserva a favore dei volontari delle Forze Armate (FF.AA.). Clicca qui per il bando completo e per candidarti su inPA

Come partecipare? Tutti i concorsi prevedono una selezione per esami. Chiunque fosse interessato e in possesso dei requisiti specifici (consultabili all’interno dei singoli bandi) può inviare la propria domanda accedendo tramite credenziali digitali (SPID/CIE) al portale nazionale per il reclutamento “inPA”, utilizzando i link di rimando segnalati.

Lo riporta sanmarcoinlamis.eu.