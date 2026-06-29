Edizione n° 6112

BALLON D'ESSAI

FOGGIA AGGRESSIONE // Foggia, famiglia aggredita nella notte al rientro a casa: uomo ferito con una spranga, paura per moglie e figlie
29 Giugno 2026 - ore  16:13

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Siponto, esercitazione “Medusa 2026” nelle acque del Gargano: scattano i divieti

SIPONTO GARGANO Siponto, esercitazione “Medusa 2026” nelle acque del Gargano: scattano i divieti

Una complessa esercitazione di sopravvivenza in mare con recupero naufraghi organizzata dal 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola

Siponto, esercitazione “Medusa 2026” nelle acque del Gargano: scattano i divieti

Operazione in mare Aeronautica Militare di Amendola - Fonte Immagine: aeronautica.difesa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nelle acque antistanti Siponto, sul Gargano, prende il via l’Operazione “Medusa 2026”, una complessa esercitazione di sopravvivenza in mare con recupero naufraghi organizzata dal 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola. L’attività è stata ufficializzata con ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia.

L’iniziativa, disciplinata dal comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Marco Pepe, ha come obiettivo quello di garantire la prontezza operativa degli equipaggi di volo e migliorare le tecniche di salvataggio, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione e alla tutela della vita umana in mare.

L’esercitazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 1 luglio, dalle 10 alle 13. In caso di condizioni meteo-marine avverse o di esigenze operative, l’attività sarà rinviata al giorno successivo.

Il campo base sarà allestito in mare al largo di Siponto, entro un’area circolare di 200 metri di raggio, con l’istituzione di una ulteriore fascia di rispetto di 300 metri per garantire la massima sicurezza delle operazioni.

Durante lo svolgimento dell’esercitazione sarà vietata la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale, inclusi natanti da diporto. Vietate anche la balneazione, le immersioni subacquee e ogni attività di pesca o uso del mare nell’area interessata e nella fascia di rispetto.

I divieti non riguardano i mezzi della Guardia Costiera, le forze di polizia impegnate nei servizi di sicurezza, le unità di assistenza del 32° Stormo e i mezzi di pubblico servizio autorizzati per esigenze istituzionali inderogabili.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO