Nelle acque antistanti Siponto, sul Gargano, prende il via l’Operazione “Medusa 2026”, una complessa esercitazione di sopravvivenza in mare con recupero naufraghi organizzata dal 32° Stormo dell’Aeronautica Militare di Amendola. L’attività è stata ufficializzata con ordinanza della Capitaneria di Porto di Manfredonia.

L’iniziativa, disciplinata dal comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata Marco Pepe, ha come obiettivo quello di garantire la prontezza operativa degli equipaggi di volo e migliorare le tecniche di salvataggio, con particolare attenzione alla sicurezza della navigazione e alla tutela della vita umana in mare.

L’esercitazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 1 luglio, dalle 10 alle 13. In caso di condizioni meteo-marine avverse o di esigenze operative, l’attività sarà rinviata al giorno successivo.

Il campo base sarà allestito in mare al largo di Siponto, entro un’area circolare di 200 metri di raggio, con l’istituzione di una ulteriore fascia di rispetto di 300 metri per garantire la massima sicurezza delle operazioni.

Durante lo svolgimento dell’esercitazione sarà vietata la navigazione, l’ancoraggio e la sosta di qualsiasi unità navale, inclusi natanti da diporto. Vietate anche la balneazione, le immersioni subacquee e ogni attività di pesca o uso del mare nell’area interessata e nella fascia di rispetto.

I divieti non riguardano i mezzi della Guardia Costiera, le forze di polizia impegnate nei servizi di sicurezza, le unità di assistenza del 32° Stormo e i mezzi di pubblico servizio autorizzati per esigenze istituzionali inderogabili.

Lo riporta foggiatoday.it.