Tiro a volo, Pasquale Venturi trionfa al 5° Gran Premio di Compak Sporting

Domenica 28 giugno 2026, presso il Tav San Donaci, si è svolto il 5° Gran Premio di Compak Sporting, gara di tiro a volo che ha visto una prestazione di rilievo di Pasquale Venturi, classe 1946.

Nonostante le condizioni climatiche particolarmente impegnative, con temperature che hanno sfiorato i 40 gradi, Venturi si è imposto sugli avversari con una prova di grande precisione, distinguendosi nella competizione a suon di piattelli frantumati.

Il risultato ha suscitato le congratulazioni dell’intera comunità sportiva di riferimento.

«Non poteva mancare la vittoria di Pasquale Venturi. Nonostante la sua “giovane età” e il caldo rovente, Pasquale non ha avuto pietà, battendo tutti a suon di piattelli frantumati», si legge nel messaggio di Arci Caccia.

A complimentarsi con il vincitore è stata tutta la famiglia dell’associazione, che ha augurato all’atleta ulteriori successi nelle prossime competizioni.

«Tutta la famiglia Arci Caccia si congratula con lui e gli augura ancora tanti podi», ha dichiarato Luigi Le Noci, presidente Arci Caccia Manfredonia.