Torrente Carapelle ridotto a discarica abusiva, Marasco: «È un’apocalisse, servono sequestri immediati e controlli H24» - Fonte Immagine: Facebook, Giuseppe Marasco

Grave allarme ambientale nel Foggiano lungo il Torrente Carapelle, sulla Strada Provinciale 80 tra Orta Nova e Manfredonia. A denunciarlo è il comandante nazionale del Corpo Volontari CIVILIS Ispettori Ambientali Territoriali Forestali, Giuseppe Marasco, che parla di una situazione definita “apocalittica” e chiede interventi urgenti delle autorità competenti.

Secondo quanto segnalato, nel tratto interessato, subito dopo il sottopasso dell’A14 e il nuovo ponte, per circa 5 chilometri l’argine risulterebbe ricoperto da rifiuti di ogni genere, con accumuli di abiti usati, scarpe, borse e materiale tessile. Marasco stima la presenza di oltre 100 tonnellate di rifiuti, a cui si aggiungerebbero anche materiale edile, gomme, plastiche, mobili e persino carcasse di auto.

Nel suo intervento, il comandante CIVILIS descrive la situazione con toni durissimi. «È una visione apocalittica. Per circa 5 chilometri, ogni 5/6 metri, l’argine è coperto da montagne di vestiario usato, scarpe, borse. Stimiamo oltre 100 tonnellate di tessuti buttati. E adesso ci sono anche camion di materiale da risulta, gomme, plastiche, mobili vecchi. Nel torrente ci sono pure carcasse di auto», afferma Giuseppe Marasco.

Secondo quanto riportato, il materiale proverrebbe da una azienda di raccolta abiti usati con sede a Orta Nova, che selezionerebbe i capi migliori per la rivendita, mentre il resto verrebbe presumibilmente scaricato nel torrente.

«Sceglierebbero i capi migliori da rivendere e il resto, caricato su una station wagon, verrebbe scaricato ogni giorno nel Carapelle», denuncia Marasco.

Durissima anche la parte dedicata alla mancanza di controlli. «Solo noi volontari CIVILIS, gratis, pattugliamo quando possiamo. E lo Stato dov’è? Zero controlli, zero sanzioni. Il Carapelle è diventato la pattumiera privata di qualcuno. È reato», aggiunge il comandante.

Il CIVILIS chiede un intervento immediato di Procura di Foggia, Carabinieri Forestali, Provincia e ARPA Puglia, con tre misure ritenute prioritarie: sequestro dell’area e bonifica dei 5 chilometri di argine, accertamenti sulla ditta segnalata e installazione di foto-trappole con controlli H24 lungo la S.P. 80.

Viene inoltre richiamato il quadro normativo sull’abbandono dei rifiuti, che prevede sanzioni amministrative e penali fino a due anni di reclusione, con aggravanti nei casi di traffico illecito di rifiuti.

Marasco conclude con un ulteriore appello: «Il Torrente Carapelle non è una discarica. Basta impunità. La Capitanata non si tocca. Il Carapelle è un bene, non una pattumiera».

Lo riporta su Facebook, Giuseppe Marasco.