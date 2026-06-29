FOGGIA – Il Comune di Foggia ha fornito riscontro all’istanza di accesso civico generalizzato presentata dall’on. Giandonato La Salandra sugli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di messa in sicurezza del Torrente Cervaro. L’Ente ha trasmesso la documentazione di propria competenza e ricostruito lo stato dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi richiamati nel dibattito pubblico.

Al centro della vicenda c’è il finanziamento da 241mila euro, che il Comune precisa essere destinato esclusivamente alla progettazione dell’intervento di “Recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del Torrente Cervaro”, opera dal valore complessivo di oltre 5,2 milioni di euro. Le risorse sono state assegnate dal Dipartimento Casa Italia alla Regione Puglia, che opera come Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico.

Secondo la ricostruzione trasmessa dal Soggetto Attuatore, dopo il finanziamento della sola progettazione disposto con D.P.C.M. del 28 marzo 2024, la Regione Puglia ha approvato l’elenco degli interventi finanziati e acquisito il parere dell’Autorità di Bacino. La gara per l’affidamento dei servizi tecnici è stata avviata nell’ottobre 2025 e l’aggiudicazione è intervenuta il 16 giugno 2026.

Il cronoprogramma prevede ora 30 giorni per attività preliminari, indagini geologiche, rilievi e prove di campo, seguiti da 60 giorni per il progetto di fattibilità tecnico-economica e da una Conferenza di Servizi della durata prevista di 45 giorni. La progettazione esecutiva dovrebbe essere completata entro l’anno.

Il Comune sottolinea inoltre che, allo stato, risulta contabilizzato solo il contributo ANAC di 51 euro, necessario per l’avvio della procedura di affidamento dei servizi tecnici. L’Ente precisa che l’utilizzo delle risorse per la progettazione non è nella disponibilità diretta del Comune e non può essere interpretato come inerzia dell’Amministrazione.

Accanto all’intervento sul Cervaro, Palazzo di Città richiama altri finanziamenti regionali: 278.678,96 euro per manutenzione e pulizia dei corsi d’acqua e dei canali comunali, e 550mila euro per interventi di pronto intervento idraulico sui torrenti Cervaro e Celone.

L’Amministrazione evidenzia infine il lavoro svolto dall’Area Ambiente, in raccordo con il Consorzio di Bonifica della Capitanata, attraverso sopralluoghi sull’intero reticolo idrografico comunale, esteso per circa 174 chilometri, per individuare priorità e programmare gli interventi.

Con il riscontro trasmesso, il Comune ribadisce “piena attenzione” ai temi della prevenzione del rischio idrogeologico, della sicurezza del territorio e della trasparenza amministrativa.