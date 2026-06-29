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Home // BAT // Tragedia sfiorata sulla SS16: camion si ribalta dopo l’ingresso di un insetto in cabina, ferito il conducente

INSETTO CAMION Tragedia sfiorata sulla SS16: camion si ribalta dopo l’ingresso di un insetto in cabina, ferito il conducente

Secondo una prima ricostruzione, mentre era alla guida del mezzo pesante l'autista avrebbe tentato di allontanare l'insetto entrato nella cabina

immagine d'archivio, non relativa al testo

immagine d'archivio, non relativa al testo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
BAT // Cronaca //

SAN FERDINANDO DI PUGLIA – Un insetto entrato improvvisamente nell’abitacolo avrebbe provocato un grave incidente stradale lungo la Strada Statale 16, tra San Ferdinando di Puglia e lo svincolo per Margherita di Savoia. Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che si è concluso con il ferimento del conducente di un autocarro.

Secondo una prima ricostruzione, mentre era alla guida del mezzo pesante l’autista avrebbe tentato di allontanare l’insetto entrato nella cabina, perdendo il controllo del veicolo. Il camion è quindi uscito di strada, ribaltandosi violentemente.

L’impatto ha provocato ingenti danni alla cabina di guida, intrappolando il conducente tra le lamiere.

Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno lavorato con attrezzature idrauliche da taglio per liberare l’uomo dall’abitacolo. Sul posto sono giunti anche gli operatori del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima del trasferimento in ospedale a Foggia.

Fortunatamente le condizioni dell’autista non destano particolare preoccupazione. L’uomo è stato classificato in codice di media urgenza, principalmente in considerazione della dinamica dell’incidente, ed è stato sottoposto agli accertamenti sanitari del caso.

Sul luogo del sinistro sono intervenute anche le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto, oltre a garantire la sicurezza della circolazione durante le operazioni di soccorso e rimozione del mezzo.

L’episodio richiama l’attenzione su come anche una distrazione improvvisa, apparentemente banale, possa trasformarsi in un serio pericolo quando si è alla guida, soprattutto di mezzi pesanti.

Fonte: Antenna Sud

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