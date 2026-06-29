Il tema della gestione dei tributi comunali a Cerignola torna al centro del dibattito politico dopo la decisione dell’ente di recedere dalla convenzione con il Consorzio incaricato del servizio. Una scelta che, secondo il consigliere di Avanti Cerignola Paolo Vitullo, rischia di generare una situazione di forte criticità amministrativa e organizzativa.

La decisione è arrivata con una determinazione dirigenziale del 24 giugno, firmata dal settore finanziario, che dispone il recesso unilaterale dalla convenzione rinnovata due anni fa e assegna al Consorzio 30 giorni per la consegna delle banche dati e il rilascio degli immobili.

Secondo Vitullo, la tempistica e il contesto rendono la scelta particolarmente delicata, anche in vista delle prossime scadenze fiscali legate alla TARI e del periodo che precede le elezioni, durante il quale l’attività amministrativa sarà limitata all’ordinaria gestione.

Nel provvedimento vengono richiamate presunte criticità giuridiche e organizzative del Consorzio, oltre a rilievi tecnici sul modello di funzionamento. Tuttavia, per il consigliere di opposizione, si tratterebbe di motivazioni non sufficienti a giustificare un atto così incisivo.

«L’ultima determinazione dirigenziale del Comune di Cerignola ci porterà verso il caos: si danno 30 giorni al consorzio, che si occupa dei tributi comunali, per consegnare tutte le banche dati e lasciare gli immobili. Un recesso unilaterale, alla vigilia del pagamento TARI che porta con sé inevitabili strascichi, che conferma quanto sia controproducente la crociata che sindaco Bonito, assessore Gianfriddo e dirigente Di Tuccio stanno conducendo contro il consorzio a discapito della città», afferma Paolo Vitullo.

Il consigliere ricostruisce inoltre un clima di tensione tra amministrazione comunale e direzione del Consorzio, parlando di uno scontro che andrebbe avanti da circa un anno.

«Esattamente un anno fa aveva detto che queste operazioni di smantellamento del consorzio fossero messe in atto solo per mettere le mani sulla gestione dei tributi. L’assessore Gianfriddo promise querele, che ovviamente non sono arrivate. Questo atto conferma, ancora una volta, che al Comune interessano i tributi, tanto che questa azione di recesso avviene a un batter di ciglia dalle elezioni», aggiunge Vitullo.

Il consigliere conclude con un duro giudizio politico sull’operato della maggioranza, sottolineando possibili ricadute sui cittadini e sulla gestione dei servizi.

«Questo modo di fare politica è incentrato esclusivamente sulla protervia. Ormai i consiglieri di maggioranza non hanno un briciolo di dignità politica e accettano di tutto pur di restare incollati alle poltrone. Quando ci saranno disguidi per i cittadini per un semplice capriccio di sindaco, assessore e dirigente, poi resteranno muti. Queste scelte stanno facendo male alla città», conclude Vitullo.

Lo riporta marchiodoc.it.