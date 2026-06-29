Turismo accessibile a Trinitapoli, Capodivento: «L’inclusione si realizza con azioni concrete»

Il Comune di Trinitapoli ha partecipato all’iniziativa “Birdwatching per tutti”, organizzata dall’Associazione Casa di Ramsar APS nell’ambito del progetto C.Os.T.A. – Accesso Senza Limiti, promosso dalla Regione Puglia e finanziato da Pugliapromozione – AReT. L’obiettivo è quello di promuovere un modello di turismo sempre più accessibile, inclusivo e privo di barriere.

A rappresentare l’Amministrazione comunale è stata l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Rosaria Capodivento, in delega al Sindaco Francesco Di Feo, a testimonianza dell’attenzione istituzionale verso le iniziative dedicate a inclusione sociale, valorizzazione del territorio e pari opportunità.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto sul tema dell’accessibilità, mettendo al centro il diritto di ogni persona a vivere pienamente il patrimonio naturalistico delle zone umide di Trinitapoli. Tra i momenti più significativi, la presentazione del bassorilievo tattile del Cavaliere d’Italia, realizzato dagli studenti dell’I.I.S.S. “Dell’Aquila-Staffa”, e la proposta di una futura piattaforma panoramica accessibile, pensata per consentire anche alle persone con disabilità motoria di partecipare all’esperienza del birdwatching.

L’Amministrazione comunale ha espresso ringraziamento al Presidente della Casa di Ramsar APS Michele Quaranta, per l’impegno nella promozione di progetti che uniscono tutela ambientale, valorizzazione del territorio e inclusione sociale.

Un ulteriore riconoscimento è stato rivolto ai numerosi partecipanti e partner dell’iniziativa, tra cui Saverio Russo, direttore di A.FO.RI.S. e capofila del progetto, Stefania Doronzo, Disability Manager del progetto C.Os.T.A., il dirigente scolastico Daniele Del Vescovo, il professor Christian Loretti e gli studenti dell’I.I.S.S. “Dell’Aquila-Staffa”, protagonisti della realizzazione dell’opera tattile. Particolarmente significativa anche la testimonianza del campione paralimpico Luca Mazzone, che ha condiviso la propria esperienza sportiva e personale.

Riconoscimenti sono stati estesi inoltre alle associazioni presenti, tra cui l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e l’UNITALSI, ai volontari e ai partner del progetto, oltre ai Vigili del Fuoco di Barletta per il supporto alla sicurezza dell’evento.

«L’inclusione si realizza attraverso azioni concrete e una progettazione capace di mettere ogni persona nelle condizioni di vivere pienamente il territorio», ha dichiarato l’Assessore Maria Rosaria Capodivento, ribadendo l’impegno dell’Amministrazione nel promuovere percorsi di crescita sociale e culturale legati al patrimonio ambientale locale.

La partecipazione all’iniziativa conferma la volontà del Comune di Trinitapoli di rafforzare la collaborazione con enti, associazioni e realtà territoriali per costruire una comunità sempre più accessibile, accogliente e inclusiva, in linea con gli obiettivi del progetto regionale C.Os.T.A.