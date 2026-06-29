Vieste, "A...Mare senza barriere": una giornata di inclusione e solidarietà in ricordo di Maria Di Dona

VIESTE – Una giornata all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e del mare. Si è svolta nelle acque dell’Adriatico la manifestazione “A…Mare senza barriere”, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Vieste in ricordo di Maria Di Dona. Protagonisti dell’iniziativa sono stati i ragazzi speciali delle associazioni di volontariato “Il Filo del Sorriso” di Foggia, composta dai clown terapisti, “Le Ragioni del Cuore” di Foggia e “Angeli H Vieste”, che hanno vissuto una giornata di svago e condivisione grazie a una suggestiva escursione lungo la costa viestana.

I partecipanti sono stati ospitati a bordo del Valentina Tour, che ha condotto il gruppo alla scoperta delle spettacolari grotte marine e della costa di Vieste, in collaborazione con la ASD Vieste Tuna Fishing.

L’evento, patrocinato dal Comune di Vieste, si è svolto in piena sicurezza grazie alla presenza dei mezzi della Guardia di Finanza, coordinati dal maresciallo Di Pumpo, e della Capitaneria di Porto di Vieste, diretta dal tenente di vascello Domenico Rega.

Fondamentale anche il supporto della Sottosezione della Polizia Stradale di Vieste, guidata dall’ispettore Matteo Taronna, che ha garantito la viabilità nelle aree limitrofe alla sede della Lega Navale.

A supporto dell’organizzazione hanno collaborato inoltre i volontari dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato – Sezione Vieste-Gargano e dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Vieste.

Al termine della manifestazione si sono svolti i saluti istituzionali alla presenza dell’onorevole Giandiego Gatta, dell’assessore comunale Gaetano Desimio, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale di Vieste, e dell’assessore allo Sport del Comune di Foggia Domenico Di Molfetta.

Particolarmente apprezzata la partecipazione dei numerosi soci della Lega Navale che hanno messo a disposizione le proprie imbarcazioni, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa e confermando lo spirito di solidarietà che anima la manifestazione.

A documentare la giornata è stato il fotografo ufficiale dell’evento Salvatore Cosimo Riccardi.

L’edizione di “A…Mare senza barriere” ha confermato ancora una volta come il mare possa diventare un luogo di incontro, inclusione e condivisione, regalando ai partecipanti un’esperienza indimenticabile nel ricordo di Maria Di Dona.