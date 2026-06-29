Edizione n° 6113

BALLON D'ESSAI

DI BATTISTA MANFREDONIA // Di Battista a Manfredonia: “Lungi da me essere democristiano. Il mio futuro? Faccio tante cose già nel presente”
30 Giugno 2026 - ore  09:31

CALEMBOUR

TERME ORTE // Italo Tarani trovato morto alle Terme di Orte, indagini per omicidio colposo
30 Giugno 2026 - ore  09:19

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Vieste Beer Festival, torna la terza edizione: birra artigianale, street food e musica nel cuore della città

VIESTE BIRRA Vieste Beer Festival, torna la terza edizione: birra artigianale, street food e musica nel cuore della città

L'iniziativa è promossa dall'Associazione Le Vie dello Shopping di Vieste, con il patrocinio del Comune di Vieste

Vieste Beer Festival, torna la terza edizione: birra artigianale, street food e musica nel cuore della città

Vieste Beer Festival, torna la terza edizione: birra artigianale, street food e musica nel cuore della città

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
29 Giugno 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

VIESTE – Conto alla rovescia per la terza edizione del Vieste Beer Festival, in programma sabato 11 luglio 2026. A partire dalle 19, Viale XXIV Maggio e Via Madonna della Libera ospiteranno una serata dedicata alla birra artigianale, allo street food e alla musica dal vivo, con l’obiettivo di animare il centro cittadino e valorizzare le attività commerciali locali.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Le Vie dello Shopping di Vieste, con il patrocinio del Comune di Vieste, e si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate garganica. Lungo il percorso saranno allestite otto postazioni dedicate alla birra, con un’offerta che spazia dai grandi marchi alle produzioni locali, senza dimenticare le proposte analcoliche e gluten free.

Ampio spazio anche alla gastronomia, con stand di street food che proporranno specialità della tradizione pugliese: pettole fritte, paposce, coni di formaggi e salumi, bombette e persino gelato alla birra.

Il programma prenderà il via alle 19 con animazione per bambini ed esibizioni dal vivo. Dalle 22.30, invece, spazio alla musica con il DJ Set dei DJ di Radio Master, trasmesso in diretta FM, DAB e in streaming.

Il ticket d’ingresso, al costo di 12 euro, comprende tre consumazioni di birra. I biglietti sono già disponibili in prevendita presso diversi esercizi commerciali della città, tra cui lidi, gelaterie, tabaccherie e negozi del centro.

«Il Vieste Beer Festival è diventato un appuntamento fisso della nostra estate, capace di animare il centro cittadino e di dare visibilità alle attività commerciali locali. Un evento che porta allegria, che aggrega la comunità e che racconta la vitalità di Vieste nella sua stagione più bella», dichiara il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO