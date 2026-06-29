Vieste Beer Festival, torna la terza edizione: birra artigianale, street food e musica nel cuore della città

VIESTE – Conto alla rovescia per la terza edizione del Vieste Beer Festival, in programma sabato 11 luglio 2026. A partire dalle 19, Viale XXIV Maggio e Via Madonna della Libera ospiteranno una serata dedicata alla birra artigianale, allo street food e alla musica dal vivo, con l’obiettivo di animare il centro cittadino e valorizzare le attività commerciali locali.

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Le Vie dello Shopping di Vieste, con il patrocinio del Comune di Vieste, e si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate garganica. Lungo il percorso saranno allestite otto postazioni dedicate alla birra, con un’offerta che spazia dai grandi marchi alle produzioni locali, senza dimenticare le proposte analcoliche e gluten free.

Ampio spazio anche alla gastronomia, con stand di street food che proporranno specialità della tradizione pugliese: pettole fritte, paposce, coni di formaggi e salumi, bombette e persino gelato alla birra.

Il programma prenderà il via alle 19 con animazione per bambini ed esibizioni dal vivo. Dalle 22.30, invece, spazio alla musica con il DJ Set dei DJ di Radio Master, trasmesso in diretta FM, DAB e in streaming.

Il ticket d’ingresso, al costo di 12 euro, comprende tre consumazioni di birra. I biglietti sono già disponibili in prevendita presso diversi esercizi commerciali della città, tra cui lidi, gelaterie, tabaccherie e negozi del centro.

«Il Vieste Beer Festival è diventato un appuntamento fisso della nostra estate, capace di animare il centro cittadino e di dare visibilità alle attività commerciali locali. Un evento che porta allegria, che aggrega la comunità e che racconta la vitalità di Vieste nella sua stagione più bella», dichiara il sindaco di Vieste, Giuseppe Nobiletti.