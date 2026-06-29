Vieste, 'Serenata alla Tarantella': il Canzoniere Grecanico Salentino protagonista della X edizione

Torna anche per l’estate 2026 “Serenata alla Tarantella”, giunta alla sua decima edizione, una manifestazione ormai centrale nella valorizzazione della tradizione musicale e culturale popolare del territorio. L’evento nasce con l’obiettivo di custodire e tramandare alle nuove generazioni canti, danze e racconti che rappresentano l’identità più profonda della comunità locale.

Il programma prenderà il via il 6 luglio con un incontro dedicato al ruolo delle donne nella cultura tradizionale, dal titolo “Cantare, ballare per (R)esistere”. Il 7 luglio è prevista l’esibizione dello storico gruppo Terranima.

Fino al 9 luglio il cartellone proporrà un ricco percorso tra cultura e tradizioni: visite ai Trabucchi – Giganti del Mare, escursioni nella Foresta Umbra, visite guidate al Museo Archeologico, la mostra fotografica “La Rete – Ricordi, Radici, Tradizioni”, oltre a esperienze enogastronomiche come la visita alla Cantina Pastorella e laboratori dedicati a pizzica, tamburello e oli experience.

Ampio spazio sarà dedicato alla musica popolare. L’8 luglio, nella cornice della Marina Piccola, si terrà il concerto della Podolik Band.

Il 9 luglio, giornata conclusiva, sarà dedicata al tradizionale concertone finale. Nel pomeriggio è prevista la “Tarantella ai Nonni” presso la Casa di Riposo Gesù Maria, momento di condivisione dedicato agli anziani custodi della memoria collettiva. In contemporanea, il gruppo folkloristico marinaro “A Shcaffette” animerà le strade cittadine con musica e danze tradizionali. La serata proseguirà con il concerto de “La Vestesene” in collaborazione con il gruppo Ritmi di Terra, le esibizioni del giovane artista Davide Longo e l’intervento comico di Santino Caravella.

Il momento più atteso sarà alle ore 22.00 con la partecipazione del Canzoniere Grecanico Salentino Canzoniere Grecanico Salentino, ospite d’eccezione della manifestazione.

Fondato nel 1975 dalla scrittrice Rina Durante, il gruppo è considerato uno dei principali interpreti della pizzica e della musica popolare salentina. Sotto la direzione artistica di Mauro Durante, ha saputo rinnovare la tradizione unendo radici antiche e linguaggi contemporanei, ottenendo riconoscimenti internazionali e portando la musica del Salento sui palcoscenici di tutto il mondo. Di recente ha concluso una tournée negli Stati Uniti, confermandosi ambasciatore della cultura musicale pugliese a livello globale.

La partecipazione del Canzoniere Grecanico Salentino rappresenta un ritorno simbolico alle origini e arricchisce un evento che si conferma come omaggio alla cultura popolare, alla memoria collettiva e all’identità del territorio, attraverso musica, danza e partecipazione comunitaria.

Lo riporta retegargano.it.