Manfredonia, cittadina “Truffa dello specchietto: ecco come fanno”

Manfredonia. ”BUONGIORNO alla Redazione di Stato Quotidiano, vorrei segnalare la presenza di un ragazzo siciliano su un’auto scura che si apposta lungo strade strette e poco trafficate per attuare – dal mio punto di vista – la truffa dello specchietto rotto per sottrarre denaro ai malcapitati. A me è accaduto questa mattina. Purtroppo essendo una donna e sola non ho avuto il coraggio di litigare dato che avevo colto la truffa. Intimorita ho lasciato a lui dei soldi. Avvisate cortesemente tutti coloro che possono imparare dalla mia esperienza. Grazie”.

Da raccolta dati i fatti sono avvenuti a Siponto, verso le ore 11:00 nei pressi del viale dei Pini.

In particolare, il presunto autore dei fatti sarebbe un “un ragazzo siciliano, con una macchina scura, tipo una Citroen”. “La dinamica è la seguente: al passaggio in una strada possibilmente poco frequentata e un po’ stretta, all’improvviso sentite un colpo come due specchietti che sbattono l’uno contro l’altro. In seguito, i truffatori inseguono le vittime intimandole di accostare. Stamani – racconta la donna – io donna, da sola, mi sono fermata. VOI NON FATELO!!!”.

“Il truffatore ha cominciato a dirmi che gli avevo spaccato lo specchietto, pur mostrandosi tranquillo e molto gentile. Dopo aver constatato effettivamente il danno, il truffatore si dimostra comunque non interessato a fare il CID, che lo farà riparare con un pezzo di seconda mano, che non è di qui e così non può circolare. Io ho ceduto alla truffa cercando quantomeno di ‘trattare’ i 90€ da lui richiesti. Ero sola e in una strada non trafficata. Onestamente con quello che si sente in giro non era il mio giorno per fare l’eroina. Con il senno di poi avrei agito diversamente ma posso almeno avvisarvi tutti e se vi capita vi prego denunciatelo e non fatevi fregare. Tanto i miei 50€ li spenderà di ospedale… Prima o poi ❤️”.

