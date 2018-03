Manfredonia, Marasco “Numerose sanzioni elevate grazie a Polizia locale e Civilis”

Di:

Manfredonia. ”Nella giornata di ieri, 28 luglio 2016, durante il nostro abituale servizio di controllo del territorio e di contrasto all’abbandono dei rifiuti, in ogni luogo e in qualsiasi ora, abbiamo notato appostamenti di Vigili Urbani della Polizia Locale in borghese che hanno sanzionato diversi cittadini per l’abbandono dei rifiuti. Un plauso va al Comandante Vicario Capitano Tommaso Castrignano al nostro Sindaco Angelo Riccardi e a tutto il personale del Comando di polizia Locale, facendo presente che nella conclusa 1^ Convetion Nazionale della Polizia Locale, il dott. DI PERNA, della Polizia Municipale di Salerno, ha parlato del potere di accertamento delle violazioni amministrative da parte della Guardie Ecologiche Volontarie e degli Ispettori Ambientali della CIVILIS ENGEA , figure di collaborazione delle Polizie Locali in materia di rifiuti e ambiente. Questo va riferito al Segretario Comunale della Città di Manfredonia che non collabora con i volontari dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare per rendere la nostra Città di Manfredonia un fiore all’occhiello dell’intero territorio nazionale”.

(Addetto Stampa e P.R. – CIVILIS MANFREDONIA)