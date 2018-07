Di:

Un inno alla vita, un richiamo al sostegno. Un timore di restare solo. Di non farcela. La voglia di andare avanti, sempre e comunque. La vita che passa, i sentimenti che restano eterni. “Eroici”, di Cosimo Del Nobile per StatoQuotidiano.it

Nonno mi telefona invitandomi a una passeggiata nel pomeriggio: non avrei mancato, per niente al mondo, a un suo invito; mi presentai puntuale, guai a tardare di un solo secondo.

Come suo costume non mi disse ne dove andare ne il perché di quella passeggiata: di certo c’era qualcosa di interessante da farmi vedere.

Mi prese sotto braccio e senza dire una parola arrivammo al “Bar Pace”; qui aveva l’appuntamento con un giovane.

Dopo la presentazione, ci sedemmo su l’unica panchina situata nella piccola oasi di alberi proprio accanto al bar; i due non parlavano ed io continuavo a non capite; ma un istante dopo: “ Vieni qua!” chiamò il giovane.

Avevo capito che dietro l’albero più grosso c’era un cane, ma no!… con tre zampe.

Feci finta di niente, nonno mi guardò ed io sorrisi al padrone.

Si avvicinò , lentamente, e andò a posare il muso sulla coscia del giovane, aspettando la consueta carezza. Indicandomi disse: “racconta a lui la storia del tuo cane”, mentre continuava ad accarezzarlo dolcemente, con fare protettivo, cominciò: “prima non mi piaceva, non tolleravo perdere tempo con lui; scappavo da casa quando mi chiedevano di portarlo fuori a fare pipì”.

Non so perché ma quel rifiuto mi metteva soggezione, sostavo vicino la porta, mi giravo e vedevo che mi guardava e aveva gli occhi lucido; comunque io scappavo.

Quando rientravo, lo trovavo dietro la porta; sentiva che ero io. A mala pena mi guardava e subito abbassava la testa a mò di offesa; non scodinzolava la coda, ma non me ne feci una colpa.

Un pomeriggio, mentre studiavo, sentii la porta aprirsi lentamente, non feci caso chi fosse fin quanto non arrivò vicino a me; alzò la testa poggio il muso sulla coscia, come ora, mi guardava fisso. Non diedi importanza alla cosa e lui non si mosse.

Quella situazione mi dava problemi perchè dovevo studiare; lo guardai, smossi la gamba per farlo allontanare, ma niente. Nel farlo notai negli occhi del cane un luccichio accompagnato da un lamento, poi abbassò lo sguardo.

Sentii un brivido nel constatare che mi comunicava che ero io il suo punto di riferimento in casa.

Io lo scansavo a posta per questo, lui lo aveva capito ma non si diede per vinto.

Rimasi immobile, mi commosse, allungai la mano e lo accarezzai sulla testa.

Immediatamente la coda si alzò e si mosse all’impazzata.

Lasciai di studiare e lo portai nel giardinetto; avresti visto quanti salti di gioia fece! Mi girava intorno impedendomi di camminare. Si fermò mi guardò e lentamente andò avanti indicandomi la strada che faceva con mio padre.

Da li a poco ci raggiunse papà per portarlo in campagna. Lo guardò e all’istante venne ad accucciarsi sui miei piedi, abbassò la testa come per nascondersi. Tornammo a casa e mi rimisi a studiare, lui era li accucciato ai miei piedi, senza darmi alcun che di fastidio, io di tanto in tanto lo accarezzavo comunicandogli di accettare la sua compagnia.

E’ chiaro che da quel momento diventammo tutt’uno. Il giovane si fermò un attimo poi mi indicò la zampa mancante e disse: “fù un incidente! Solo a ricordarlo quel giorno maledetto…” scosse la testa e allungò la mano per accarezzarlo. Il cane alzò la testa per guardare il giovane, ebbi l’impressione che avesse capito che parlava di lui.

Trascurò l’emozione e continuò: entrai nel “Bar Pace” per il consueto caffè. Lui rimaneva fuori, si accucciava accanto ad un mio amico disabile in carrozzina e da quel posto non si muoveva mai. Non avevo ancora finito di bere il caffè quanto sentii provenire da fuori del bar un grido all’unisono della gente: “UAJIOE U CHENE!” Ragazzo il cane. Lasciai il caffè a metà e mi precipitai fuori, però, non afferrai bene il senso di quel richiamo.

Aveva la gola secca dal ricordo, attesi pochi secondi e poi: ”me lo indicarono; lo trovai con la zampa sinistra sotto la ruota di una macchina. Mi sostenne un amico, stavo svenendo; mi ripresi e con il suo aiuto, togliemmo la zampa da sotto la ruota. Mi dissero che l’autista non aveva colpa. Ancora adesso mi chiedo perché scese il marciapiede, non era nella sua indole disobbedirmi”.

Immediatamente chiamai mio padre e con lui andammo dal veterinario. Il dottore fu esplicito: “lo si deve abbattere, la gamba è irrecuperabile, con tre zampe lo condanni a morire lentamente. Immaginate quale fù il mio dolore all’idea di perderlo. Lo sentivo lagnarsi ma, con tutto ciò mi guardava tenendo un filo di contatto con me; di certo mi diceva di aiutarlo. E come?

Indescrivibile la su a e la mia sofferenza.

Da quella richiesta d’aiuto capì cosa fare e non ebbi un attimo di esitazione: si taglia la gamba! Sono io la soluzione: tre gambe ci bastano. Mio padre non mi ostacolò e neanche il dottore”. Non mi limitai a congratularmi con il giovane e fare una carezza al cane ma, feci di più. Volle camminare e me lo consenti di fare un tratto di strada con noi e il cane al centro. Lo guardavo e sembrava che si desse delle aree, ma questa è una mia stupida immaginazione. Se fosse cosi, lo meriterebbe darsele.

“E’ passato del tempo da allora ed eccolo felice, non risparmiandomi la gioia di averlo con me.”

Il giovane non diete flessione all’emozione, anzi calcò di più il sentimento che lo coinvolgeva guardando il cane. In realtà chi era emozionato di più dei tre, ero io; la storia mi prese di soppiatto e mi trascinò in una cosa cosi viva che, ancora una volta, mi porta a impattarmi in quell’amore, incomprensibile agli eretici, semplice aspetto umano al di fuori della erotica.

Prima di andare via, rendendo difficile staccarmi, gli chiesi di regalarmi una loro foto; accettò. Intanto continuava ad accarezzarlo rendendo la coppia in dissolvibile; di questo non c’era niente di magico: chi non capiva, turbava la sensibilità del proprio cuore. Andando via lo salutai: “Ciao JIMI”. Si fermò guardandoti sorpreso e poi tornò al fianco di LEONARDO.

Presi nonno sotto braccio e ci avviammo alla bottega, non disse una parola, però non potè nascondere l’emozione di quell’incontro. Prima di lasciarlo non potevo fare a meno di chiederglielo: “fammi capire bene, perché hai voluto che sapessi questa meravigliosa storia? Non mi dire che non c’è un fine a me non imbrogli!” “perché non l’hai ancora capito?” “No non l’ho capito, che fai mi tratti da imbecille ora?”. Va bene, va bene non ti adirare. Devi sapere che la vecchiaia ti porta ad avere una ”gamba” mancante e non è il bastone la soluzione. Se nessuno ti protegge, accarezzandoti di tanto in tanto, inesorabilmente cadi; hai capito ora? Mi fece segno di non parlare e ….. “ora sparisci , devo lavorare”. Lo vidi che era preso dalla gioia di avermi detto di aver paura.

Se vi capita di passare dal “Bar Pace”, accanto cè un piccolissimo giardino, li di tanto in tanto il cane passeggia con il suo amico. Alla faccia degli scettici, vanno a godersi la libertà di esserci. Avvicinatevi non vi morde.