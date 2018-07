Foggia, Sicurezza Quartiere Ferrovia: molbilitazione

Di:

Foggia. Lunedì 30 Luglio alle ore 18.00 mobilitazione al quartiere ferrovia di Foggia dopo l’ennesimo caso di violenza e insicurezza.

Nello stesso giorno parte ufficialmente la nostra campagna elettorale per le comunali 2019 di Foggia, non la faremo partire da un palco ma da un luogo sacro che ormai è in preda al degrado e come sempre saremo presenti fra la gente.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Sarà presente l’On. Rossano Sasso.

(Nota stampa)