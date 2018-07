L’AIOP riunisce il suo direttivo a Bari alla presenza dei vertici nazionali

Di:

Lunedì 30 luglio, alle ore 18, presso l’hotel delle Nazioni, a Bari, l’Associazione Italiana Ospedalità Privata della Puglia riunirà il proprio Consiglio direttivo, di recente rinnovato, alla presenza dei vertici nazionali dell’Associazione. Saranno infatti presenti la presidente nazionale Barbara Cittadini e il past-president Gabriele Pelissero.

L’Aiop riunisce imprese operanti in tutte e sei le province pugliesi, sia nel campo delle Case di Cura (per gli acuti) che in quello della riabilitazione o delle residenze assistite sanitarie e sociosanitarie. Un settore che, con i suoi circa cinquemila posti letto convenzionati o accreditati, fornisce direttamente o indirettamente lavoro a diverse decine di migliaia di persone.

“Mettiamo a disposizione della Regione Puglia le nostre professionalità, il nostro dinamismo e la nostra capacità di rischio” spiega il presidente regionale dell’Aiop Potito Salatto “per fare in modo che la salute sia garantita come diritto di rango costituzionale e non come astratto obiettivo.”

“Siamo in procinto di uscire dalla pesante eredità di un piano di rientro concepito in modo discutibile” prosegue il presidente dell’Aiop “il cui costo è gravato sulle spalle dei cittadini pugliesi. Oggi dobbiamo batterci contro il triste paradosso di una Regione del Sud relativamente povera che finanzia le ricche Regioni del Nord attraverso la migrazione sanitaria.”

“L’ospedalità privata pugliese” conclude Salatto “è pienamente disponibile a fare tutto quanto è nelle sue possibilità e sia ritenuto utile dai vertici della Regione Puglia per affrontare e vincere questa impegnativa scommessa.”