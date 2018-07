Padre scredita madre, 16enne in comunità

Di:

(ANSA) – BRESCIA, 29 LUG – Il tribunale dei Minori di Brescia riconosce l’esistenza della sindrome da alienazione parentale.

Lo fa nella sentenza con la quale una 16enne è stata tolta al padre che avrebbe manipolato la figlia contro la madre. “È emerso in modo palese come la ragazza non sia in grado di tollerare alcuna critica al padre e come tende invece ad ingigantire e a vedere in modo negativo ogni agito materno, arrivando persino a stravolgere la realtà affermando di essere maltrattata dalla madre” scrivono i giudici bresciani nel provvedimento. La giovane, che viveva col padre, è stata affidata ad una comunità e potrà incontrare i genitori, separati da anni.

“Gli incontri della giovane con il padre – dice il tribunale – dovranno essere sospesi ove il genitore trasmetta alla figlia messaggi destabilizzanti”. “Ritengo che quanto deciso dal Tribunale sia un passo importante e coraggioso volto alla tutela dei minori in casi di estremo conflitto genitoriale” è il commento di Massimiliano Battagliola, legale della madre.