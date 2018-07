Ritucci “Anche quest’anno Manfredonia fuori da graduatoria per ripulire rifiuti abbandonati”

Di:

Manfredonia, 29 luglio 2018. “Anche quest’anno non siamo riusciti a rientrare nella graduatoria dei comuni che usufruiranno del Contributo Regionale Straordinario per ripulire la città dai rifiuti abbandonati”.

E’ quanto scrive a StatoQuotidiano il consigliere comunale del M5S di Manfredonia, Massimiiano Ritucci.

”Segnalai il bando già il 2 Giugno – scrive Ritucci – e dalla graduatoria allegata all’articolo si apprende che il Comune di Manfredonia ha presentato la domanda solo il 29 Giugno. Tutti i comuni che hanno presentato la domanda entro il 21 Giugno sono assegnatari del contributo. Come potete vedere, anche quando ci sono i soldi, non sono in grado d’intercettarli e poi parlano di senso di responsabilità”.

“La città resterà sporca e la TARI aumenta a dismisura nonostante i disservizi”, aggiunge il consigliere del M5S. “Di dimissioni per aver fallito non se ne parla proprio. Possiamo solo sperare ancora una volta che la Regione stanzi altri fondi, intanto tutti i cittadini di Manfredonia ringraziano i nostri bravi amministratori per le loro capacità ma soprattutto per l’alto senso di responsabilità che li contraddistingue”. Redazione StatoQuotidiano.it