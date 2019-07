I casino online hanno rivoluzionato il mondo dei giochi da casino, vediamo come

Di:

Che i casino online siano diventati molto popolari non è una novità ed è testimoniato dai numeri in continua crescita per questo settore che attira ogni giorno molte persone che però molte volte non conoscono a fondo il mondo dei casino online e quindi è meglio sempre tenere presente alcuni consigli pratici prima di cimentarsi ai giochi da casino più famosi.

L’arrivo dei casino online in rete e la loro rapida diffusione.

I casino online sono iniziati a comparire in rete intorno al 2011 dopo che si era resa necessaria una legge ad hoc per regolamentare un settore in forte espansione e senza troppe regole. Dopo l’emanazione della legge sul gioco furono molte le società internazionali del gioco che investirono in Italia per creare i propri casino online e portare nelle case di tutti gli italiani i giochi da casino più famosi. L’idea molto lungimirante dei primi casino online era proprio quella di non far più fare lunghi viaggi, quando se ne aveva il tempo, per recarsi nei casino ma al contrario di dare la possibilità di giocare a tutti i giochi da casino più famosi in qualsiasi luogo e orario attraverso i casino online ed una semplice connessione ad internet. Se all’inizio i casino online non riscossero grande successo soprattutto per la poca dimestichezza con i dispositivi online e la difficoltà di connessione, ma con il passare degli anni tutto questo è cambiato ed ora qualsiasi persona o famiglia è in possesso di uno smartphone connesso ad internet ed infatti i casino online stanno riscuotendo un successo senza precedenti. I grandi sforzi fatti dagli operatori per sviluppare tecnologie all’avanguardia semplici ed alla portata di tutti hanno fatto sì che i casino online riuscissero a mettere addirittura in crisi i veri casino grazie alla loro popolarità ed affidabilità.

Quali sono i giochi da casino più amati e utilizzati nei casino online italiani?

Sono davvero tanti i casino online presenti in rete, ma non tutti sono in grado di offrire una vasta scelta di giochi da casino. La maggior parte dei casino online offrono i tradizionali tavoli da gioco come la roulette, il blackjack, il poker che sono i più conosciuti e si pensa anche i più giocati ma sono tanti altri i giochi nei casino online che hanno molto successo come ad esempio i dadi oppure la ruota della fortuna Dream Catcher per dirne altri. Sicuramente le slot machines tra i giochi da casino sono quelle che più raffigurano i casino online oggi ancora più della roulette o del blackjack. E’ infatti anche grazie alle slot machines se i casino online sono diventati così famosi perchè in grado di offrire una gamma di titoli ampissima così da dirottare sui casino online oltre che i veri giocatori dei casino anche chi prima giocava alle slot machines solo nei bar o nelle sale slot che però sono sempre meno frequentate e gradite in quanto sempre al centro della cronaca per episodi di rapina o spaccio lasciandole sempre più ad una situazione di degrado. Grazie alla passione per le slot machines in molti hanno scoperto anche tutti gli altri giochi da casino che stanno riscuotendo un buon successo, anche se non paragonabile con quello delle slot dove ogni mese si vedono lanciare sempre nuovi giochi e software.

Vedremo in futuro quali altri nuovi giochi da casino verranno lanciati sulle più prestigiose piattaforme di casino online nei prossimi anni e se saranno in grado di riscuotere lo questo successo avuto fin ora da slot, roulette, ecc.