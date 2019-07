Elenco – anagrafe delle Opere Incompiute: focus Manfredonia

Di:

Bari, 29 luglio 2019. Come già pubblicato, anche il Comune di Manfredonia nell’elenco regionale relativo all’anagrafe delle Opere incompiute in Puglia.

In particolare si fa riferimento a:

Opera Totale interventoaggiornato ultimo q.e Importo oneri per ultimazione lavori Percentuale lavori eseguiti

– Impianto sportivo polivalente in località scaloria 1° Stralcio – € 1.032.913,00 euro 2.500.000,00 21.65 %

– STRADA DI COLLEGAMENTO VIA DI VITTORIOCON LUNGOMARE DEL SOLE CON CAVALCAVIASULLA FERROVIA FOGGIA-MANFREDONIA

€ 568.103,00 EURO 950.000,00 16.77 %

– IMPIANTI SPORTIVI LOCALITA’ SCALORIA € 960.606.662,00 EURO 10.000.000 6.28%

MANFREDONIA, VOTA L’OPERA DA RIQUALIFICARE (A cura di Statoquotidiano@ – DATI OTTOBRE 2013 + AGGIORNAMENTI)

ELENCO OPERE INCOMPIUTE MANFREDONIA (CLICCANDO LINK DI APPROFONDIMENTO – DATI OTTOBRE 2013 + AGGIORNAMENTI)

1) Pista ciclabile di Siponto (VIDEO) (Pista ciclabile Siponto; Comune Manfredonia a ditta: 79% deteriorata, ripristinare o risarcimento – 17.10.2013)

2) Impianto Scaloria – campo da calcio/atletica (dai fondi di Italia ’90 al progetto di ristrutturazione, da 99mila euro – 11.06.2013)

3) Palasport Scaloria

4) Ponte incompiuto viale Giuseppe di Vittorio – Ponte Lungo – 21.07.2015

5) Pannelli zona Eurospin (OPERA CLASSIFICATA COME ANTIESTETICA E NON DA COMPLETARE) (21.07.2015)

6 – Impianti di raccolta acque nere e di sentina (21.07.2015)

7) Frangiflutti – Siponto (OPERA CLASSIFICATA QUALE DI NON UTILITA’ – 21.07.2015)

8 – Nuovi comparti edificatori – Opere incompiute (COMPARTI EDIFICATORI – ESCUSSIONE POLIZZE – CONTENZIOSI – FOCUS – 27.05.2015 – Ultimo articolo Stato Quotidiano su comparti edificatori: Caso ‘Comparti”, “Indignato Speciale” del TG5 a Manfredonia (foto))

9) Capannoni Contratto d’Area di Manfredonia-Monte Sant’Angelo-Mattinata (fra non realizzati, realizzati ma abbandonati) (24.06.2013) – Manfredonia, aziende Contratto d’Area: “La Cooperativa per una risoluzione della crisi” (II) – Rimodulazione somme Contratto d’Area, Tar boccia Comune Manfredonia

10) Infrastrutture Contratto d’Area territoriale (contenzioso con ditta Castellano) (10.07.2013)

11) Nastri Trasportatori (21.07.2015)

12) Urbanizzazioni villaggi Riviera Sud (08.08.2013)

La via per l’Inferno è costellata di buone intenzioni: il ‘caso’ ex Nautico (16.11.2015)

IMPIANTI SPORTIVI IN AREA SCALORIA L’INCHIESTA DI STATO QUOTIDIANO.IT

Manfredonia, miliardi sprecati per impianti sportivi; programma RAI

Manfredonia, miliardi sprecati per impianti sportivi; programma RAI (II)

