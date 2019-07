Fiamme sui terreni dell’ovile a Segezia, ultimo pascolo del Tavoliere

Di:

Un luogo abbandonato dove in estate dalla fitta sterpaglia gli incendi si propagano facilmente. Accorrono con il trattore i vicini per arginarli, fiamme sugli uliveti, sugli abeti secolari, arrivano guide che abitano in zona per i Vigili del fuoco. Su questi 450 ettari a Segezia una volta lavorava l’Ovile nazionale, chiuso ad ottobre del 2016. Questi terreni sono oggi di proprietà del Crea, il centro di ricerche per l’agricoltura nei cui uffici, dopo l’incendio di due giorni fa, si è recata la senatrice del M5s Gisella Naturale con Rosa Barone, consigliere regionale: “Volevo sapere della situazione della sede di Foggia e del bando indetto per locare i terreni dell’ex ovile, che ha trovato aggiudicazione lo scorso febbraio”.

Il villaggio vandalizzato

Successivamente la visita ai terreni anneriti dal fuoco: “Abbiamo trovato, fra la vegetazione di macchia mediterranea, una desolazione che procura sofferenza, sia per l’abbandono in cui versano le strutture, sia per la distruzione provocata dalle fiamme”. Un’area che dopo il trasferimento “non ha trovato riqualificazione e che potrebbe essere il fulcro di un’economia tipica locale. La politica deve tornare ad occuparsene. Qui una volta erano ospitate oltre 1000 pecore, c’era un caseificio per cui sono stati spesi 100mila euro, il bando riguarda i terreni, non gli immobili”. Non c’era solo l’ovile per la salvaguardia di razze autoctone ma il “villaggio” di chi lavorava e abitava, oggi distrutto, vandalizzato, dove sono state rubate le cabine elettriche e gli impianti idraulici non esistono più. “Quest’area deve essere rivalorizzata a fini turistici, anche collegandosi con il percorso dei tratturi. Stiamo vagliando le varie possibilità per capire dov’è la falla, e se è il caso di riprovarci. Sarebbe anche fonte di occupazione per i giovani che si stanno riavvicinando alla terra.” Sul futuro di questo gioiello la senatrice fornisce delle indicazioni di massima e ipotizza “un’interrogazione parlamentare”.

Marrese: “Tutela nel piano paesaggistico”

Su questi luoghi e sull’incendio di pochi giorni fa -come riporta il quotidiano l’Attacco- dice Maurizio Marrese, botanico del centro studi naturalistici Onlus: “Oggi quei pascoli sono andati in fiamme. Si tratta degli ultimi lembi di pascolo del Tavoliere rimasti e studiati nel 1953 dall’illustre botanico Giacomino Sarfatti (proprio per la loro importanza), perdere questa testimonianza è come distruggere un’opera d’arte o un reperto archeologico, un insulto alla memoria, alla cultura e all’ambiente… Ho fatto uno studio nel 2009 che urlava la loro lenta distruzione che in sintesi si può leggere in questo articolo del 2014”. Il link è al sito ww.vglobale.it. Marrese si sofferma sulla varietà della vegetazione, sull’ecosistema, sugli sviluppi agrituristici del sito e ricorda: “L’Ovile nazionale è tutelato dal Piano paesaggistico regionale (Pptr) ma ancora c’è tanta strada da fare per riconoscere il valore inestimabile dell’area. Il Centro studi naturalistici Onlus chiede alle autorità competenti l’istituzione di un sito d’importanza comunitario, la realizzazione di un piano di gestione dell’area e di un museo regionale della transumanza e della regia Dogana”. Sono trascorsi 5 anni.