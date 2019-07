Foggia calcio: consegnata domanda di iscrizione al campionato di Serie D

Di:

Come annunciato il nuovo Foggia calcio ha provveduto alla consegna della domanda di riammissione in sovrannumero al campionato di serie D.

A consegnare la domanda è stato l’amministratore delegato della neonata Calcio Foggia 1920 Davide Pelusi che ha incontrato il presidente della Figc Gabriele Gravina e ha provveduto anche a depositare preventivamente, in Lega Nazionale dilettanti, gli assegni per l’iscrizione e per la sostituzione della fideiussione.

Fonte: FoggiaToday