Foggia, lavori al Riuniti: auto senza permesso e disabili fuori (FOTO)

Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione e di rifunzionalizzazione del Policlinico di Foggia. Per la creazione del nuovo assetto urbanistico, l’Azienda ospedaliera del Riuniti ha predisposto variazioni nel traffico dei veicoli: chiusa la carreggiata di viale Pinto che fiancheggia la maternità, ingresso su via Napoli e uscita in corrispondenza del Polo Biomedico, dislocato capolinea Ataf e privati. I due parcheggi saranno completati tra la fine del 2019 e gli inizi del 2020.

Secondo una segnalazione fatta a StatoQuotidiano.it, questa mattina la situazione al Riuniti era piuttosto caotica: un lettore avrebbe accompagnato all’ospedale sua madre, portatrice di handicap, ma avrebbe trovato bloccato al passaggio di auto il nuovo e provvisorio ingresso su via Napoli. Sempre secondo la segnalazione, molti disabili avrebbero attraversato via Napoli in sedia a rotelle o stampelle mentre, all’interno, si trovavano parcheggiate molte auto senza permesso. Il tutto sarebbe stato segnalato ai vigili e ai carabinieri.