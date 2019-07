Di:

Il presidente Michele Emiliano ha nominato il noto imprenditore pugliese Francesco Divella rappresentante della Regione Puglia in seno al cda della “Fondazione Giuseppe e Salvatore Tatarella Onlus”.

Imprenditore del settore alimentare e già parlamentare pugliese nella XV e XVI legislatura, Francesco Divella è stato molto vicino a Pinuccio e Salvatore Tatarella, a cui era legato da un grande rapporto di amicizia personale e collaborazione politica, sin dai tempi del Msi fino ad Alleanza nazionale.

La nomina di Francesco Divella è atto successivo alla decisione della Regione Puglia di aderire alla Fondazione Tatarella.

In qualità di socio ordinario con una quota di adesione di 15mila euro, la Regione ha scelto per le seguenti motivazioni: le numerose iniziative culturali promosse ed organizzate dalla Fondazione, i riconoscimenti che ha ricevuto da Prefettura di Bari, Mibac, A.I.C.I.-Associazione Istituti Culturali Italiani- e A.E. che ha disposto la sua iscrizione nel Registro delle Onlus),la gratuita fruibilità del patrimonio della Fondazione costituito dalla “preziosissima Biblioteca”, inserita nel polo SBN “Terra di Bari”, e dal “ricco Archivio” che il Mibac ha dichiarato, rispettivamente, “di eccezionale interesse culturale” e “di interesse storico particolarmente importante”.

“La partecipazione della Regione al CdA della Fondazione e il suo sostegno economico- spiega il comunicato stampa- può contribuire a fornire un efficace impulso al potenziamento delle relative attività, in sintonia con la strategia di politica culturale e di valorizzazione del territorio condotta dalla Regione”.