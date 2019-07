La BCC San Giovanni Rotondo rinnova la propria immagine

Di:

Il 2019 è un anno importante per la BCC San Giovanni Rotondo, dal termine dei festeggiamenti per il Centenario dalla fondazione, all’ingresso ufficiale nel Gruppo Cassa Centrale Banca del Credito Cooperativo Italiano.

Si tratta di traguardi prestigiosi che, uniti a fattori di mercato, stanno portando al rinnovo dell’immagine corporate e quindi anche del logo in linea con l’identità del nuovo Gruppo bancario.

Ed è infatti dal nuovo Gruppo che si è manifestata l’esigenza di avere un’identità comune a tutte le BCC – Casse Rurali – Raiffaisenkassen affiliate, riconoscibile ai soci/clienti, distintiva rispetto ai diretti competitors e ai più importanti Gruppi del panorama creditizio nazionale.

Non solo, l’arena competitiva diventa sempre più sfidante: non soltanto calcata da player tradizionali del mondo creditizio…ma anche da nuovi attori come Apple e Google.

Perchè un marchio in linea con il Gruppo?

E’ una opportunità

Definirà meglio l’immagine e l’identità del Gruppo

E’ un catalizzatore

E’ la rappresentazione fisica di una nuova importante realtà del mondo creditizio

Costruisce la reputation

La reputazione influenza in modo sensibile la performance delle aziende

La BCC San Giovanni Rotondo è lieta di presentarvi l’esito di questa operazione di restyling che inizia con il nuovo logo ma che proseguirà nei prossimi mesi interessando tutta l’immagine coordinata, cartacea e digitale.

Il nuovo logo si basa su 3 quadrati di colore diverso che rappresentano l’inclusione, l’essere Gruppo, l’unione delle diversità ma anche:

le BCC – Casse Rurali – Raiffeisenkassem

le Società prodotto

la Capogruppo

Il nuovo pittogramma racconta di una banca solida, vicina e nostra: la solidità derivante dell’essere Gruppo, la vicinanza alla persone, un Gruppo Cooperativo appartenente ai propri territori.