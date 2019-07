Le olimpiadi degli anziani della Stella Maris

Di:

Manfredonia, 29 luglio 2019. “SOL perché anziani e ospiti di una casa di riposo, non è detto che non possano partecipare ad attività di ricreazione a sfondo sportivo. Attività che incidono profondamente sul benessere non solo fisico, arricchiscono la socializzazione, promuovono l’autostima personale, in una parola attività che aiutano a tenere su il tono di una fase della vita tanto fragile quanto edificante” così Michele La Torre, presidente della cooperativa “Santa Chiara” che gestisce la RSSA “Stella Maris” di Siponto, nell’inaugurare la prima edizione del “Senior Olimpiadi”, una delle tante iniziative ideate dalla equipe psico-educativa della Casa “Santa Chiara” nell’ambito del programma di giochi percettivo-motori studiati appositamente per coinvolgere gli anziani residenti e stimolarne il dinamismo mentale e motorio.

UNA VERA competizione festosa svoltasi all’aria aperta negli accoglienti giardini della “Stella Maris”, interpretata dagli anziani con pieno spirito olimpico. La sessantina di nonni e nonne residenti si sono cimentati in un percorso agonistico di prove opportunamente selezionate e rese di facile approccio, quali il lancio a canestro, lancio degli anelli, tiro a bersaglio con “armi” caricate ad acqua, bowling, giochi di coordinazione oculo-manuale e resistenza. I singoli “atleti” hanno affrontato le prove con cipiglio e agonismo aiutati da parenti, operatori e collaboratori ormai abituali provenienti dal centro sociale “Rita Levi Montalcini”, l’associazione sociale PASER.

“LA PRESENZA e la partecipazione di familiari e amici degli ospiti residenti, conferiscono maggiore valenza sociale e affettiva a questi appuntamenti che si rinnovano nel tempo: una terapia che concorre fortemente a migliorare gli standard di assistenza” evidenzia una delle operatrici dell’equipe psico-pedagogica.”Queste attività accessorie – annota il presidente La Torre – costituiscono valide occasioni per rafforzare legami familiari e dunque aprire la Casa al territorio”. Alla fine hanno vinto tutti, ma soprattutto ha vinto la solidarietà.

mic.ap.