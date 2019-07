Palladino nuovo segretario generale CCIIA Foggia

Di:

E’ Lorella Palladino il nuovo Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia. Nella riunione svoltasi questa mattina, la Giunta dell’Ente presieduta da Fabio Porreca ha preso atto formalmente del Decreto di nomina firmato dal Ministro per lo Sviluppo Economico al termine della procedura di selezione avviata lo scorso anno.

Lorella Palladino, dottore commercialista, è nata a Campobasso e si è laureata in Economia alla Università Federico II di Napoli. Per oltre 10 anni ha ricoperto il ruolo di Segretario Generale della Camera di Commercio di Campobasso e poi per un anno di quella unificata del Molise. Prima di accettare la guida della CCIAA di Foggia, ricopriva l’incarico di dirigente responsabile del Servizio di Supporto all’Autorità di Gestione in materia di Aiuti POR 2014-2020 alla Regione Molise.

Il nuovo Segretario Generale, che prenderà ufficialmente servizio a partire dal 1 agosto, era presente a Foggia questa mattina per il passaggio di consegne con l’attuale dirigente ad interim, la dottoressa Erminia Giorno, Segretario Generale della CCIAA di Cosenza.

Per il presidente della CCIAA, Fabio Porreca: “con l’individuazione della figura apicale della struttura amministrativa potremo finalmente procedere a quel rilancio dell’azione dell’Ente annunciata al momento della mia riconferma. Una azione che non potrà prescindere da una riorganizzazione funzionale a cui riteniamo la dottoressa Palladino saprà lavorare nei prossimi mesi”.

Dal canto suo Lorella Palladino ha rimarcato la volontà di mettersi subito al lavoro: “per permettere alla Camera di Commercio di Foggia di offrire servizi sempre più efficienti per continuare a svolgere quel ruolo di riferimento imprescindibile per il sistema d’impresa del territorio. Un compito in cui sono certa potrò contare sulle competenze e la professionalità di tutti i dipendenti dell’Ente”.