Quarato: “Confronto sulla scelta del presidente del consiglio comunale”

“La cronaca politica di queste ultime settimane, la corsa, a volte lotta, alle poltrone, spesso a scapito della qualità dell’azione politica è stata avvilente, per quanto non sorprendente. Forse chiediamo troppo alla politica locale, ma abbiamo il dovere civico di non rassegnarci, pertanto sollecitiamo le forze politiche tutte ad un confronto aperto sulla scelta del Presidente del consiglio comunale, sarebbe un segnale importante per la città, un auspicio di un nuovo corso. Noi ci proviamo”.

Giovanni Quarato, consigliere comunale del M5s, chiede un presidente del consiglio “condiviso”, dopo che, in queste ultime settimane, i nomi dei papabili si sono divisi fra i sostenitori di Leonardo Iaccarrino, forzista, e Massimiliano Di Fonso, campione di preferenze alle comunali di Foggia.

La designazione avverrà nella prima assise comunale di domani. “E’ opportuna – scrive in una nota- una riflessione sul ruolo che questa figura assume rispetto al consiglio stesso ed ai suoi equilibri democratici. È forse eccessivo per la nostra città sperare che un ruolo di garanzia venga concordato con tutte le componenti politiche presenti nell’assise Comunale, al fine di trovare una figura terza che sia equilibrata e qualificata e che garantisca l’imparzialità del suo operato? Continuiamo a ritenere che si dovrebbero discernere gli incarichi di natura politica da quelli di natura istituzionale”.