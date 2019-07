Riordino ospedaliero, Marmo e Gatta “Medici bocciano Emiliano”

Foggia. “Oggi è accaduto un fatto significativo: i medici hanno sbattuto la porta. Anzi, non l’hanno nemmeno aperta! Erano convocati in Commissione Sanità per le audizioni sul Piano di Riordino ospedaliero, a firma di Emiliano, e i rappresentanti di diverse sigle (Anaao-Assomed, Fassid, Fesmed, Fed CISL Medici, Cgil-Fp, Cimo, Anpo-Ascoti-Fials e Fvm) hanno declinato l’invito con la seguente motivazione: il provvedimento, di fatto già approvato, non può essere più modificato con la loro partecipazione, quindi inutile, e la Giunta regionale non si è mai preoccupata di avviare un processo di confronto vero nel merito. E menomale che è la Regione che sbandiera lo strumento della partecipazione, tanto da averne fatto persino una legge (che è carta straccia, inutile e fumosa, come denunciammo da subito!).

I medici sostengono anche che la Commissione sia stata l’unica sede istituzionale dedita all’ascolto, cosa che non ha fatto Emiliano: il presidente ha redatto il suo piano senza l’apporto di nessuno, con qualche tavolo ‘spot’ con le associazioni che non ha più convocato. Non solo: i medici stigmatizzano, nella lettera con cui hanno declinato l’invito, che con il Piano di Riordino ci sia un massiccio ingresso del privato nella sanità regionale. Il tutto mentre gli ospedali pubblici sono in affanno, tra carenza di personale, turni massacranti e scarso confronto sindacale con i vertici delle Asl. Ma Emiliano non ha voluto correggere il tiro su nulla e ha inviato il documento in corner, in fretta e furia, per non consentire alcuna modifica e non dare modo di poterla nemmeno proporre. I frutti, amari, di questo capolavoro li raccoglieranno, come sempre, i pugliesi. Un motivo in più, come centrodestra, per tornare a vincere alla Regione e un motivo in più per i cittadini per non votare più chi è l’artefice di un disastro annunciato”.