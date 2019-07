Scuola, concorso entro il 2019 per 48mila nuovi insegnanti

Di:

«Questa settimana presenteremo in Consiglio dei Ministri un pacchetto scuola. Siamo pronti. Lo schema di decreto legge è già stato inviato da giorni a Palazzo Chigi per l’ istruttoria preliminare e, salvo sorprese, sarà approvato in una delle prossime riunioni prima della pausa estiva». È quanto annuncia, in una intervista al Messaggero, il ministro della Scuola, Marco Bussetti.

Il percorso abilitante per i precari storici

«Dentro – spiega il ministro – ci sono importanti misure per il precariato, per il trasporto scolastico, per garantire la continuità del corpo degli ispettori in attesa del nuovo concorso, per la sicurezza degli edifici scolastici e l’ antincendio. Quanto ai precari cosiddetti storici, il decreto prevede due misure: l’ avvio di percorsi abilitanti speciali ed il bando di un concorso riservato».

www.corriere.it