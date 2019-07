Di:

Si è tenuta sabato scorso la seconda assemblea regionale del Popolo della Famiglia della Puglia. L’incontro è stato presieduto dal coordinatore nazionale Nicola Di Matteo e dai dirigenti provinciali con le proprie delegazioni. “Il Pdf – ha detto Di Matteo – è sempre a l’opera nonostante l’estate e le persone in vacanza. Ieri sera a Monopoli è stato bello riabbracciare gli amici pugliesi. Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, in modo particolare al dirigente nazionale pdf Fanizzi Mirco per la riuscita assemblea e per il profuso impegno sia a Monopoli che in tutta la Regione” .

Sulle prossime regionali Fanizzi preannunia: “Scenderemo in campo per dire basta ai tanti soprusi che questa magnifica regione subisce da anni. La vita è un bene prezioso che va tutelato, la regione è stracolma di politici ideologizzati. Noi coloreremo le prossime elezioni regionali con i nostri valori, saremo sostanza e non propaganda. Agli altri lasciamo le future elezioni, noi pensiamo alle future generazioni“. Nel programma, la tutela della famiglia, dei bambini, della disabilità, la difesa del territorio “e per mascherare coloro i quali dicono che la Xylella è un problema reale, contro coloro che vogliono continuare ad infestare i nostri terreni con pesticidi banditi da diverse nazioni. Metteremo la faccia per dire basta alle ideologie che per troppo tempo hanno fatto trapelare i falsi miti del progresso come cose normali, per tutelare le famiglie tarantine e dire basta all’ Ilva. La Puglia deve e può fare tanto e per farlo ha bisogno di persone vere che ripartono dalla tutela della famiglia naturale formata da un uomo da una donna”.