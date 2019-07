Vento di burrasca e piogge: allerta gialla della Protezione civile in Puglia

Di:

Dopo l’alta pressione africana e tanti giorni di sole e caldo, una perturbazione nord atlantica ha innescato una fase meteorologica decisamente opposta. La Protezione civile della Puglia ha diffuso un messaggio di allerta per 24 h dalle 20 di ieri sera. Previsti venti forti o di burrasca dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca forte sui crinali appenninici. Possibili mareggiate sulle coste esposte. Allerta gialla per il vento sul Gargano, alle isole Tremiti, sul Tavoliere, i bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle e nel Sub-Appennino Dauno. Piogge da isolate a sparse sono previste su Puglia settentrionale ed interna centrale. Temperature in ulteriore diminuzione.

Ieri a Margherita di Savoia si è verificato un nubifragio con “downburst”, cioè una colonna d’aria che scende velocemente verso il suolo con un forte temporale.

Nubifragio con downburst a Margherita di Savoia – 28 Luglio 2019