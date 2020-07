Banfi: “Ho in mente un film da girare sul Gargano”

“Sì, il mio sogno è passare la vecchiaia su un trabucco. Su un trabucco del Gargheno, perché lì, mi dicono, ci sono quelli più belli. Ma solo quando sarò vecchio. Non prima”. In attesa di passarci gli ultimi anni della sua vita, è pronto a diventare un film. “Il protagonista del film — spiega Lino Banfi — è un vecchio giudice, o un vecchio senatore. Insomma, uno che ha sempre vissuto con la cravatta intorno al collo e che, in pensione, vuole togliersela per sempre, in riva al mare. E così cerca un trabucco da acquistare e lo trova, a buon prezzo, in quello di mister Donosor, un americano innamorato del Gargano che, però, costretto a tornare negli Usa, deve lasciare la Puglia”. Per sapere come va a finire il film, occorre aspettare che qualcuno decida di produrlo.

Fonte: Corriere