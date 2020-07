Catturato il latitante Cristoforo Aghilar

Foggia, 29 luglio 2020. Catturato nella notte dai Carabinieri Cristoforo Aghilar, il trentaseienne di Orta Nova sottoposto a fermo dal Pubblico Ministero per l’omicidio pluriaggravato della suocera lo scorso 29 Ottobre e da allora detenuto in cella sino alla fuga di massa dal penitenziario foggiano dello scorso 9 marzo.

Maggiori dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 odierne presso questo Comando Provinciale in via Guglielmi, 4, in ottemperanza alle vigenti disposizioni sul distanziamento sociale.