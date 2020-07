Coronavirus, in Italia 288 positivi e 6 morti in più

Roma, 29 luglio 2020. In Italia il numero dei positivi al nuovo Coronavirus è salito a quota 246.776 (+288, ieri +212), di cui 199.031 guariti (+275, ieri +163) e 35.129 morti (+6, ieri +11). Questi i dati principali dell’emergenza Covid-19 in Italia secondo il bollettino aggiornato ad oggi mercoledì, 29 luglio. I numeri sono stati resi noti dal Ministero della Salute. La provincia autonoma di Bolzano ha comunicato di aver fatto un ricalcolo: ha eliminato un caso perché inserito due volte. Attualmente i casi attivi in Italia sono 12.616. Di questi, 11.847 sono in isolamento domiciliare asintomatici o con pochi sintomi, 731 sono ospedalizzati e 38 sono ricoverati in terapia intensiva, cioè due in meno rispetto a ieri. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 56.018, per un totale di 6.690.311.

In totale i casi in Italia sono 246.776 così suddivisi come emerge dalla tabella fornita dal Ministero della Salute (fonte, continua su: https://www.fanpage.it/attualita/coronavirus-bollettino-29-luglio-246-776-casi-in-italia-di-cui-199-031-guariti-e-35-129-morti/

https://www.fanpage.it/)