Foggia, 29 luglio 2020. È di tre feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto ieri intorno alle ore 23:00 su via del Mare a Foggia. Per cause ancora da stabilire dalla Polizia Locale intervenuta sul posto, una Audi A4 con targa straniera e 4 persone a bordo si è andata a schiantare contro un albero.