Incendio autobus SITA sulla Monte – Manfredonia: le immagini

Manfredonia, 29 luglio 2020. Come anticipato, un incendio si è verificato stamani in un tratto di strada della Macchia-Monte Sant’Angelo, sulla Sp 55. Illeso per fortuna l’autista. Sul posto una pattuglia dei carabinieri, i vigili del fuoco, e gli Ispettori Ambientali Territoriali del Corpo Civilis ENDAS a supporto delle Autorità.

