Questa mattina, nel tratto di strada Macchia-Monte Sant’Angelo, un pullman della Sita per cause ancora in corso d’accertamento, forse un guasto, ha preso fuoco dopo aver percorso i tornanti sulla sp 55. Illeso per fortuna l’autista. Non è chiaro se a bordo ci fossero o meno dei passeggeri, che in ogni caso sarebbero riusciti a scendere in tempo dal mezzo. I vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme a una pattuglia dei carabinieri, hanno spento le fiamme.