Manfredonia. “Allarme servizio affissioni: futuro lavoratori appeso a un filo”

Manfredonia, 29 luglio 2020. “Con immenso dispiacere, apprendiamo della situazione attuale in cui versa il servizio affissioni della nostra città. Un problema che affligge tutti i lavoratori impiegati e che lascia appese ad un filo sottile le loro rispettive famiglie. Da un anno il servizio è attivo solo il martedì e giovedì. Si vocifera sulla firma del contratto, evento che sarebbe dovuto accadere già da qualche settimana. Purtroppo, ad oggi, continua imperterrito il rinvio a data da destinarsi. In merito a questa delicata situazione, auspichiamo ad una presa in carico da parte della Commissione Straordinaria e della Società insediatasi con la vincita del nuovo appalto affinché vengano normalizzati i servizi di affissione del Comune di Manfredonia. Ora è il momento di affrontare le questioni, non di rimandarle”.

Partito Democratico di Manfredonia, 29 LUGLIO 2020.