Manfredonia: occupa superficie demaniale “3 volte superiore a quella autorizzata” (I)

Manfredonia, 29 luglio 2020. Nel corso dell’ultima settimana i militari della Guardia Costiera di Manfredonia sono stati impegnati in diverse attività di polizia demaniale lungo il litorale di competenza.

Le attività effettuate, inserite all’interno dell’oramai tradizionale operazione “MARE SICURO 2020”, hanno permesso ai militari di restituire alla pubblica fruibilità circa 2.000 mq di aree demaniali marittime illecitamente. In particolare in una prima operazione, in località Sciali nel Comune di Manfredonia, i militari durante l’ispezione ad una struttura ricettiva hanno accertato come il titolare della struttura avesse occupato abusivamente una superficie demaniale circa tre volte superiore a quella autorizzata.

Dei circa 400mq autorizzati i militari nel corso dell’ispezione hanno accertato l’occupazione di una superficie di circa 1.700mq. Su conforme avviso dell’autorità giudiziaria si procedeva al sequestro dell’area unitamente a circa 200 (tra ombrelloni e sdraio) attrezzature balneari installate nella predetta area e al deferimento del responsabile. (I, continua).