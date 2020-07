Manfredonia, stabilimento con 25 ombrelloni senza avere titolo: sequestro

(II – continua) Nella seconda operazione effettuata, sempre in località Sciali del Comune di

Manfredonia, i militari accertavano come fosse stato realizzato uno stabilimento

balneare con l’installazione di 25 ombrelloni e 62 sdraio e superficie di circa 550 mq

senza che il titolare fosse in possesso di qualsivoglia titolo demaniale marittimo.

Anche in questo caso i militari procedevano al sequestro delle attrezzature e alla

restituzione alla pubblica fruibilità delle aree abusivamente occupate e al deferimento del responsabile.

Entrambi i sequestri effettuati dalla polizia giudiziaria sono stati convalidati dal Giudice per le indagini priliminari del Tribunale di Foggia. Le attivita’, sotto il coordinamento attento e puntuale della Procura della Repubblica di Foggia, proseguiranno anche nei prossimi giorni al fine di garantire la libera fruizione delle aree demaniali marittime da parte di tutti i cittadini. (II, fine).